VÍDEO | Idosos boiam em colchões após casa de repouso em MG inundar
O estabelecimento, localizado na Rua Dona Maria, ficou completamente alagado e os idosos boiavam nos colchões enquanto esperavam por ajuda.
Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra a situação de uma casa de repouso da cidade de Ubá, em Minas Gerais, após o temporal que atingiu o município na madrugada desta terça-feira (24). O estabelecimento, localizado na Rua Dona Maria, ficou completamente alagado e os idosos boiavam nos colchões enquanto esperavam por ajuda.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Na gravação, uma mulher narra o que ocorreu no local e pede socorro. “Olha o estado, como que está a situação. Quem puder vir tentar nos ajudar, está debaixo d’água o Lar João de Freitas.”
Leia também: Mais de 20 mortos e 45 desaparecidos após chuvas intensas em Minas Gerais; veja vídeo
Ao menos seis pessoas morreram em Ubá. Por meio das redes sociais, a prefeitura informou a inundação comprometeu a estrutura de imóveis públicos. Os atendimentos estão temporariamente suspensos nos seguintes locais:
- Farmácia Municipal
- Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)
- Policlínica Regional
- EAP Central
O Serviço de Transportes Assistenciais também está suspenso.
Já em Juiz de Fora, os bombeiros contabilizaram 16 óbitos. O cenário é de moradores ilhados e muita destruição. Segundo a gestão municipal, as buscas por desaparecidos continuam nesta terça-feira (24).
Ao todo, foram registradas 251 ocorrências relacionadas às chuvas.Durante a madrugada, a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT-MG), decretou estado de calamidade pública.
A Defesa Civil de Juiz de Fora estima que 440 pessoas estejam desabrigadas. De acordo com a prefeitura, até segunda-feira já havia chovido mais que o dobro do volume esperado para todo o mês, tornando este o fevereiro mais chuvoso da história do município.
Veja o vídeo!
