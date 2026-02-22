Startup capixaba é finalista do Campus Mobile nacional

O Instituto Claro selecionou a NAI Conecta como finalista da 14ª edição do Campus Mobile. Dessa forma, a startup capixaba passa a disputar a categoria Tecnologias Urbanas em uma das principais iniciativas nacionais de inovação.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Além disso, o programa reuniu autores de 102 projetos de todo o país durante uma semana de imersão em São Paulo. Ao final do encontro, a organização anunciou os finalistas.

Leia também: Proposta cria medida protetiva digital no Espírito Santo

A NAI Conecta atua diretamente na empregabilidade de pessoas em situação de vulnerabilidade. Nesse sentido, a empresa conecta trabalhadores de base a oportunidades formais de trabalho e, ao mesmo tempo, estimula geração de renda e inclusão produtiva.

Fundadora destaca impacto da aceleração

A fundadora da NAI Conecta, Tainara Caldas, afirmou que o processo de aceleração foi decisivo para a conquista. Segundo ela, o Programa Sementes proporcionou amadurecimento estratégico e maior segurança na comunicação do propósito da startup.

Além disso, Tainara destacou que representar o Espírito Santo no palco nacional simbolizou reconhecimento coletivo. Para ela, o resultado confirma a continuidade de um trabalho construído com consistência.

Coordenação celebra protagonismo feminino

A coordenadora do Programa Sementes, Jamylly Caran, avaliou que o desempenho da startup demonstra capacidade empreendedora e impacto social real. Além disso, ela ressaltou o protagonismo feminino à frente do negócio.

Segundo Jamylly, o resultado representa não apenas uma empresa, mas também um ecossistema que aposta na inovação como ferramenta de transformação.

Governo reforça estratégia de inovação

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, afirmou que o reconhecimento nacional valida a estratégia adotada pelo governo estadual. Segundo ele, o programa foi criado para interiorizar a inovação e fortalecer startups locais.

Dessa maneira, o avanço da NAI Conecta confirma que políticas públicas consistentes geram resultados competitivos. Além disso, amplia a projeção do Espírito Santo no cenário nacional.

Próximas etapas

Na próxima fase, especialistas acompanharão os projetos finalistas para aprimorar os protótipos. Posteriormente, a organização anunciará os seis vencedores durante o Web Summit Rio 2026.

Os vencedores, por sua vez, receberão como premiação uma viagem ao Vale do Silício, nos Estados Unidos, para visitas técnicas e institucionais.

Outra startup também participou

Enquanto isso, outra empresa acelerada pelo Sementes também participou da imersão. A Bag Log integrou a categoria Green Tech & Agtech.

A startup desenvolveu uma plataforma de logística colaborativa que conecta produtores rurais a moradores que já realizam deslocamentos urbanos. Dessa forma, reduz custos logísticos e amplia o acesso a mercados.

Sobre o Programa Sementes

A Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional coordena o Programa Sementes. O projeto busca fomentar o empreendedorismo e fortalecer o ecossistema de inovação no Espírito Santo.

Por fim, o ciclo de aceleração das 50 startups selecionadas foi encerrado em 3 de fevereiro, durante o Demoday, que reuniu investidores, parceiros e lideranças do setor.

Assim, com a NAI Conecta finalista do Campus Mobile, o Espírito Santo amplia sua presença em iniciativas nacionais e reforça seu protagonismo no campo da inovação de impacto social.