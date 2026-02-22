Startup capixaba é finalista do Campus Mobile nacional
Startup acelerada pelo Programa Sementes disputa categoria Tecnologias Urbanas em iniciativa nacional do Instituto Claro
O Instituto Claro selecionou a NAI Conecta como finalista da 14ª edição do Campus Mobile. Dessa forma, a startup capixaba passa a disputar a categoria Tecnologias Urbanas em uma das principais iniciativas nacionais de inovação.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Além disso, o programa reuniu autores de 102 projetos de todo o país durante uma semana de imersão em São Paulo. Ao final do encontro, a organização anunciou os finalistas.
Leia também: Proposta cria medida protetiva digital no Espírito Santo
A NAI Conecta atua diretamente na empregabilidade de pessoas em situação de vulnerabilidade. Nesse sentido, a empresa conecta trabalhadores de base a oportunidades formais de trabalho e, ao mesmo tempo, estimula geração de renda e inclusão produtiva.
Fundadora destaca impacto da aceleração
A fundadora da NAI Conecta, Tainara Caldas, afirmou que o processo de aceleração foi decisivo para a conquista. Segundo ela, o Programa Sementes proporcionou amadurecimento estratégico e maior segurança na comunicação do propósito da startup.
Além disso, Tainara destacou que representar o Espírito Santo no palco nacional simbolizou reconhecimento coletivo. Para ela, o resultado confirma a continuidade de um trabalho construído com consistência.
Coordenação celebra protagonismo feminino
A coordenadora do Programa Sementes, Jamylly Caran, avaliou que o desempenho da startup demonstra capacidade empreendedora e impacto social real. Além disso, ela ressaltou o protagonismo feminino à frente do negócio.
Segundo Jamylly, o resultado representa não apenas uma empresa, mas também um ecossistema que aposta na inovação como ferramenta de transformação.
Governo reforça estratégia de inovação
O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, afirmou que o reconhecimento nacional valida a estratégia adotada pelo governo estadual. Segundo ele, o programa foi criado para interiorizar a inovação e fortalecer startups locais.
Dessa maneira, o avanço da NAI Conecta confirma que políticas públicas consistentes geram resultados competitivos. Além disso, amplia a projeção do Espírito Santo no cenário nacional.
Próximas etapas
Na próxima fase, especialistas acompanharão os projetos finalistas para aprimorar os protótipos. Posteriormente, a organização anunciará os seis vencedores durante o Web Summit Rio 2026.
Os vencedores, por sua vez, receberão como premiação uma viagem ao Vale do Silício, nos Estados Unidos, para visitas técnicas e institucionais.
Outra startup também participou
Enquanto isso, outra empresa acelerada pelo Sementes também participou da imersão. A Bag Log integrou a categoria Green Tech & Agtech.
A startup desenvolveu uma plataforma de logística colaborativa que conecta produtores rurais a moradores que já realizam deslocamentos urbanos. Dessa forma, reduz custos logísticos e amplia o acesso a mercados.
Sobre o Programa Sementes
A Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional coordena o Programa Sementes. O projeto busca fomentar o empreendedorismo e fortalecer o ecossistema de inovação no Espírito Santo.
Por fim, o ciclo de aceleração das 50 startups selecionadas foi encerrado em 3 de fevereiro, durante o Demoday, que reuniu investidores, parceiros e lideranças do setor.
Assim, com a NAI Conecta finalista do Campus Mobile, o Espírito Santo amplia sua presença em iniciativas nacionais e reforça seu protagonismo no campo da inovação de impacto social.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726