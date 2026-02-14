Tem Mega-Sena de Carnaval? Veja até que horas apostar

Com a aproximação do feriado de Carnaval em 2026, muitos apostadores se perguntam: tem Mega-Sena de Carnaval? A resposta da Caixa Econômica Federal é clara: não haverá sorteios da Mega-Sena nos dias principais do feriado.

Entretanto, as apostas continuam abertas até o horário limite no dia do último concurso antes da pausa. Entender o calendário, os prazos e as opções de aposta é essencial para quem pretende concorrer aos prêmios neste período.

Carnaval e o calendário da Mega-Sena

O Carnaval em 2026 será oficialmente nos dias 16 e 17 de fevereiro (segunda e terça-feira). Em virtude desse feriado prolongado, a Caixa suspende os sorteios programados para esses dias, incluindo a Mega-Sena, que normalmente tem concursos às segundas e quintas-feiras. O último sorteio antes do feriado aconteceu na quinta-feira anterior, dia 12, com apostas abertas até as 19h (horário de Brasília) desse mesmo dia.

Durante os dias de Carnaval, apesar de não haver sorteio, os canais de apostas, como o site Loterias Online e o aplicativo oficial da Caixa, funcionam 24 horas, permitindo que os apostadores registrem seus jogos antecipadamente para o próximo concurso da Mega-Sena.

Prazo para apostar na Mega-Sena pré-Carnaval

Para o concurso que antecede o Carnaval, o horário limite para registrar apostas é até as 19h do dia 12 de fevereiro de 2026. Esse prazo segue a regra padrão da Caixa, que exige que todas as apostas sejam concluídas até duas horas antes dos sorteios, programados para às 21h (horário de Brasília). Apostadores que deixarem para o último momento devem estar atentos para não perder o prazo e garantir participação no sorteio.

Dicas para apostar durante o feriado

Mesmo com a suspensão dos sorteios nos dias 16 e 17 de fevereiro, os concursos posteriores à folia carnavalesca permanecem. Assim, para garantir a participação, é possível registrar apostas eletronicamente antes do prazo final no dia 12 ou diretamente nas lotéricas até o fechamento do atendimento local.

Além da aposta simples, que exige a escolha de 6 números entre 60 disponíveis, a Caixa oferece ferramentas como a Surpresinha (escolha automática dos números) e a Teimosinha (mesmo jogo por vários concursos). Entretanto, outra alternativa é o Bolão da Mega-Sena, que permite apostas em grupo com cotas a partir de R$ 7,00, o que aumenta as chances de acerto, ainda que haja divisão dos prêmios.

Retorno dos sorteios após o feriado

Portanto, os sorteios da Mega-Sena retornam na quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026, com concursos regulares agendados para às 21h, conforme calendário da Caixa. A expectativa é que os valores acumulados nesta fase atraíam grande número de apostadores, especialmente após os dias sem extrações durante o Carnaval.

Com atenção aos prazos e ao funcionamento dos canais de apostas, o público pode planejar suas apostas na Mega-Sena mesmo durante o período de festas.