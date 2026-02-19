Tempo muda no Espírito Santo? Confira a previsão para esta quinta

A previsão do tempo no Espírito Santo aponta mudança nas condições climáticas a partir de quinta-feira (19). Embora o dia ainda comece com calor e sensação de abafamento, a instabilidade deve avançar em parte do Estado.

Segundo a previsão, pancadas de chuva com trovoadas podem atingir, principalmente, as regiões Sul, Serrana e áreas do Noroeste durante a tarde. Além disso, à noite, a instabilidade tende a avançar para o litoral sul e para a Grande Vitória.

Por outro lado, nas demais regiões capixabas, não há expectativa de chuva significativa nesse período. Assim, o tempo permanece mais estável fora das áreas citadas.

Previsão do tempo no ES para Cachoeiro de Itapemirim

Em Cachoeiro de Itapemirim, a tendência é de um dia semelhante ao anterior. O sol aparece pela manhã, acompanhado de aumento gradual de nuvens. No entanto, durante a tarde, há previsão de pancadas de chuva.

À noite, o tempo volta a ficar aberto. Portanto, apesar da instabilidade momentânea, o período noturno deve registrar melhora nas condições climáticas.

As temperaturas continuam elevadas. A mínima prevista é de 22°C, enquanto a máxima pode alcançar 33°C. Dessa forma, o calor ainda marca presença ao longo do dia.

Índices de chuva, vento e umidade

A previsão indica acumulado de chuva de 7,6 milímetros, com probabilidade de 82%. Além disso, os ventos sopram de norte a oeste-noroeste, com velocidade média de 3 km/h.

A umidade relativa do ar varia entre 50% e 90%. Esse cenário reforça a sensação de tempo abafado, especialmente nas horas mais quentes do dia.

O sol nasce às 5h36 e se põe às 18h19. Com a combinação entre sol e pancadas de chuva, há alta probabilidade de formação de arco-íris na região.

A previsão do tempo no ES indica calor persistente, porém com avanço de instabilidades em áreas específicas. A população deve acompanhar as atualizações, sobretudo nas regiões com previsão de trovoadas.