VÍDEO | Temporal assusta moradores em localidade de Vargem Alta

Um forte temporal atinge a localidade de Fruteiras, em Vargem Alta, e assusta moradores na tarde desta quarta-feira (18).

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a força do vento e da chuva que atingem a região. Além disso, moradores registraram queda de granizo.

Foto: Redes Sociais

A assessoria de imprensa da Prefeitura de Vargem Alta informou que a chuva durou cerca de cinco minutos. Além disso, foram registrados ventos intensos e queda de granizo. Entretanto, até o momento, não há registro de estragos ou feridos.

O Climatempo alertou, nesta quarta-feira, para a atuação de uma frente fria que provoca chuvas em várias cidades do Espírito Santo.

De acordo com a previsão, algumas cidades podem registrar novos volumes de chuva nas próximas horas.