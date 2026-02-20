Temporal com granizo assusta moradores em Conceição do Castelo

Um forte temporal acompanhado de granizo surpreendeu moradores de Conceição do Castelo na última quinta-feira (19).

Segundo a Defesa Civil, apesar da intensidade, a chuva durou cerca de 30 minutos. Devido aos ventos fortes, houve registro de queda de árvores em alguns pontos do município.

Contudo, não há registros de feridos.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, as equipes realizaram a limpeza das áreas afetadas logo após o temporal.