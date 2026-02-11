Torcedores são indiciados por invasão de vestiário e brigas no Espírito Santo

A Polícia Civil confirmou torcedores indiciados no Campeonato Capixaba após episódios de violência registrados em jogos na Grande Vitória. A corporação responsabilizou três integrantes de uma torcida organizada por tumultos ocorridos em estádios e arredores.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A Superintendência de Polícia Regional Metropolitana conduziu as investigações. Na tarde desta terça-feira, 10, os investigadores concluíram os inquéritos e formalizaram o indiciamento.

Segundo a polícia, dois torcedores tentaram invadir o vestiário de atletas durante uma partida. No outro caso, um integrante participou de uma briga generalizada após jogo realizado em Cariacica.

O delegado Everton Fernandes informou que os inquéritos já seguem para o Juizado Especial Criminal de Cariacica. Ele afirmou que a polícia aplicará as punições previstas na Lei Geral do Esporte.

Além disso, o delegado destacou que a corporação identificou e responsabilizou os envolvidos. Segundo ele, as autoridades não permitirão sensação de impunidade nos estádios capixabas.

Medidas após torcedores indiciados no Campeonato Capixaba

A Secretaria da Segurança Pública promoveu, diante desse cenário, uma reunião integrada para discutir estratégias preventivas. Nesse contexto, a Subsecretaria de Comando e Inovação coordenou o encontro com representantes de diversas instituições.

Durante a reunião, participaram a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros. Além disso, o encontro reuniu representantes do Judiciário, da Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo e do Tribunal de Justiça Desportiva.

Adicionalmente, seis clubes de futebol enviaram representantes para o debate. Ao longo das discussões, as instituições analisaram medidas para conter conflitos em eventos esportivos.

Após as deliberações, os participantes definiram ações para ampliar o controle de torcidas organizadas. A partir de agora, os membros deverão passar por cadastro específico para frequentar os estádios.

Da mesma forma, as autoridades avaliarão o reforço do policiamento em dias de jogos. Paralelamente, o grupo instituiu um grupo de trabalho permanente para acompanhar as decisões e monitorar os resultados.

O subsecretário de Comando e Inovação, Guilherme Pacífico, afirmou que o Estado investe na expansão de eventos esportivos. Contudo, ele ressaltou que a segurança precisa acompanhar esse crescimento de forma proporcional.

Além dessas medidas, as autoridades estudam implantar tecnologia de reconhecimento facial nos estádios. Com isso, pretendem controlar entrada e saída de torcedores e identificar envolvidos em confrontos.

Dessa forma, com os torcedores indiciados no Campeonato Capixaba, a Polícia Civil reforça o compromisso de responsabilizar envolvidos em atos de violência. Por fim, as forças de segurança afirmam que continuarão monitorando os jogos para garantir a integridade dos torcedores.