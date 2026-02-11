Torcedores são indiciados por invasão de vestiário e brigas no Espírito Santo
Polícia Civil responsabiliza membros de torcida organizada e reforça medidas para conter violência em jogos no Espírito Santo.
A Polícia Civil confirmou torcedores indiciados no Campeonato Capixaba após episódios de violência registrados em jogos na Grande Vitória. A corporação responsabilizou três integrantes de uma torcida organizada por tumultos ocorridos em estádios e arredores.
A Superintendência de Polícia Regional Metropolitana conduziu as investigações. Na tarde desta terça-feira, 10, os investigadores concluíram os inquéritos e formalizaram o indiciamento.
Segundo a polícia, dois torcedores tentaram invadir o vestiário de atletas durante uma partida. No outro caso, um integrante participou de uma briga generalizada após jogo realizado em Cariacica.
O delegado Everton Fernandes informou que os inquéritos já seguem para o Juizado Especial Criminal de Cariacica. Ele afirmou que a polícia aplicará as punições previstas na Lei Geral do Esporte.
Além disso, o delegado destacou que a corporação identificou e responsabilizou os envolvidos. Segundo ele, as autoridades não permitirão sensação de impunidade nos estádios capixabas.
Medidas após torcedores indiciados no Campeonato Capixaba
A Secretaria da Segurança Pública promoveu, diante desse cenário, uma reunião integrada para discutir estratégias preventivas. Nesse contexto, a Subsecretaria de Comando e Inovação coordenou o encontro com representantes de diversas instituições.
Durante a reunião, participaram a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros. Além disso, o encontro reuniu representantes do Judiciário, da Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo e do Tribunal de Justiça Desportiva.
Adicionalmente, seis clubes de futebol enviaram representantes para o debate. Ao longo das discussões, as instituições analisaram medidas para conter conflitos em eventos esportivos.
Após as deliberações, os participantes definiram ações para ampliar o controle de torcidas organizadas. A partir de agora, os membros deverão passar por cadastro específico para frequentar os estádios.
Da mesma forma, as autoridades avaliarão o reforço do policiamento em dias de jogos. Paralelamente, o grupo instituiu um grupo de trabalho permanente para acompanhar as decisões e monitorar os resultados.
O subsecretário de Comando e Inovação, Guilherme Pacífico, afirmou que o Estado investe na expansão de eventos esportivos. Contudo, ele ressaltou que a segurança precisa acompanhar esse crescimento de forma proporcional.
Além dessas medidas, as autoridades estudam implantar tecnologia de reconhecimento facial nos estádios. Com isso, pretendem controlar entrada e saída de torcedores e identificar envolvidos em confrontos.
Dessa forma, com os torcedores indiciados no Campeonato Capixaba, a Polícia Civil reforça o compromisso de responsabilizar envolvidos em atos de violência. Por fim, as forças de segurança afirmam que continuarão monitorando os jogos para garantir a integridade dos torcedores.
