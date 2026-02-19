Tráfico de drogas em Alegre: homem é preso com 1,4 kg de cocaína

A Polícia Militar registrou mais um caso de tráfico de drogas em Alegre na tarde desta quarta-feira (18). A Força Tática prendeu um homem de 25 anos com mais de 1,4 kg de cocaína.

A ocorrência aconteceu por volta das 18h47, na Rua Francisco Arcon, no bairro Três de Maio, nas proximidades do Escadão. A equipe realizava patrulhamento tático motorizado quando recebeu informações sobre a chegada de grande quantidade de entorpecentes à residência do suspeito.

Diante da denúncia, os militares seguiram até o endereço indicado. No local, a mãe do suspeito autorizou a entrada da equipe policial. Em seguida, os agentes iniciaram as buscas no imóvel.

Durante a vistoria, os policiais localizaram dois tabletes de cocaína. Um deles pesava aproximadamente 1,063 kg. O outro tinha cerca de 367 gramas. Além disso, a equipe apreendeu 12 papelotes da mesma substância já fracionados para comercialização.

Tráfico de drogas em Alegre mobiliza Força Tática

O tráfico de drogas em Alegre mobilizou rapidamente a Força Tática, que conduziu a ocorrência com apoio das informações recebidas. Após a apreensão, o suspeito compareceu à Delegacia de Polícia de Alegre acompanhado de advogada.

Na unidade policial, ele confirmou a propriedade da droga encontrada na residência. Diante dos fatos, os militares deram voz de prisão ao suspeito. Logo depois, informaram seus direitos constitucionais e o encaminharam à autoridade policial para os procedimentos legais.

A Polícia Militar destacou que a ação integra o trabalho de patrulhamento preventivo e repressivo na região. Além disso, reforçou que denúncias anônimas contribuem para combater o tráfico de drogas em Alegre.

O material apreendido será encaminhado para perícia. Enquanto isso, a Polícia Civil dará continuidade às investigações para apurar possíveis conexões do suspeito com outros envolvidos.

Com a prisão, as forças de segurança retiraram mais de 1,4 kg de cocaína de circulação. A ocorrência segue sob responsabilidade da Delegacia de Polícia de Alegre, que adotará as medidas cabíveis conforme a legislação vigente.