Tragédia em Itumbiara: criança de 8 anos não resiste a ferimentos após ataque do pai

A cidade de Itumbiara, em Goiás, recebe com pesar a confirmação da morte da segunda criança envolvida na tragédia familiar ocorrida nesta semana. O menino, de apenas 8 anos, faleceu nesta sexta-feira (13) no Hospital Estadual de Itumbiara. Ele estava internado em estado gravíssimo após ser atingido pelo próprio pai, o secretário de governo do município, Thales Machado.

O crime aconteceu na madrugada de quinta-feira (12). Na ocasião, o secretário, de 40 anos, disparou contra seus dois filhos e, em seguida, tirou a própria vida. O filho mais velho, de 12 anos, também não resistiu aos ferimentos e morreu logo após dar entrada no Hospital Municipal Modesto de Carvalho (HMMC).

Um dos secretários municipais de Itumbiara confirmou o falecimento da criança mais nova à reportagem. Sob condição de anonimato, o integrante da gestão municipal lamentou a notícia e validou a informação sobre a perda do jovem de 8 anos. Assim, a tragédia encerra as chances de sobrevivência das vítimas diretas do atentado.

Investigações e despedida das vítimas

A Polícia Civil de Goiás já instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias exatas do ocorrido. O Grupo de Investigação de Homicídios de Itumbiara (GIH) conduz os trabalhos e já realizou as providências iniciais no local do crime. De acordo com a corporação, os investigadores tratam o caso como homicídio consumado seguido de autoextermínio.

Até o momento, a perícia técnico-científica não encontrou evidências da participação de terceiros no episódio. Os agentes seguem realizando oitivas e levantamentos periciais para concluir o inquérito, mantendo o sigilo necessário para preservar a família. O prefeito do município, Dione Araújo, que é avô das crianças e sogro de Thales Machado, cedeu sua residência para o velório.

A cerimônia de despedida está marcada para começar às 7h deste sábado (14). A tragédia abalou a estrutura política e social da região, unindo a comunidade em luto pelas vítimas. Todavia, a polícia mantém os esforços para entender as motivações que levaram o secretário ao ato extremo contra seus familiares.

Onde buscar apoio emocional

Momentos de sofrimento psíquico exigem atenção e suporte profissional imediato. Se você ou alguém que você conhece está passando por dificuldades, procure ajuda nos canais oficiais:

Centro de Valorização da Vida (CVV): Atendimento gratuito 24 horas pelo telefone 188, e-mail ou chat no site oficial.

SUS: Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) oferecem atendimento especializado, inclusive para o público infantojuvenil.

Canal Pode Falar: Iniciativa do Unicef voltada para jovens de 13 a 24 anos via WhatsApp.

Mapa da Saúde Mental: Plataforma online que localiza unidades de atendimento gratuito em todo o país.

