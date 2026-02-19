Três apostas do ES faturam prêmio na Lotofácil 3615

Três apostas registradas no Espírito Santo faturaram o prêmio da Lotofácil com 14 acertos no concurso 3615, sorteado nesta quarta-feira (18). O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, sob responsabilidade da Caixa Econômica Federal. Portanto, cada aposta premiada no estado recebeu o valor de R$ 1.940,01, conforme o rateio oficial da modalidade.

Os números sorteados no concurso foram: 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 23 e 25. A Lotofácil permite apostas com 15 números, e o prêmio de 14 acertos corresponde à segunda faixa de premiação. O resultado confirmou vencedores em diferentes regiões do país, incluindo três cidades capixabas.

No Espírito Santo, as apostas foram nos municípios de São Mateus, Serra e Vila Velha. Em São Mateus, o jogo foi por meio dos canais eletrônicos de loterias, na modalidade simples, com aposta física. O registro aparece vinculado ao sistema SILCE, com um único bilhete premiado.

Na Serra, o prêmio saiu para uma aposta realizada na lotérica Santa Clara, administrada pela empresa ARF Serviços Ltda. Assim como nas demais apostas capixabas, o jogo foi simples, com 15 números marcados no volante e sem utilização de apostas múltiplas ou teimosinha. O bilhete também garantiu R$ 1.940,01 ao apostador.

Em Vila Velha, outra aposta feita pelos canais eletrônicos de loterias, também vinculada ao sistema SILCE, completou a lista de ganhadores do estado. Porém, o jogo seguiu o mesmo padrão das demais apostas premiadas: aposta simples, registro físico e um único bilhete vencedor na faixa de 14 acertos.

Como apostar na Lotofácil

A Lotofácil é uma das modalidades com maior número de apostas no país. O jogo permite marcar de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Entretanto, os prêmios variam conforme a quantidade de acertos, com faixas para 11, 12, 13, 14 e 15 números.

Para o próximo concurso, marcado para quinta-feira (19), a estimativa de prêmio para quem acertar os 15 números é de R$ 1,8 milhão. As apostas podem ser feitas até o horário limite definido pela Caixa, em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais oficiais.

Assim, a Caixa reforça que as loterias são jogos de azar e que não existe garantia de retorno financeiro. O valor do prêmio depende da arrecadação e do número de apostas vencedoras em cada faixa.