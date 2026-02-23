Último dia da andada do caranguejo-uçá chama atenção no ES

O quarto período da andada do caranguejo-uçá (Ucides cordatus), que começou no último dia 18, termina nesta segunda-feira (23). Durante esses dias, conhecido como período de defeso, fica proibida a coleta predatória da espécie no município de Vila Velha. O quinto período será na próxima semana, 4 a 9 de março. A medida, estabelecida pela Portaria nº 066-R, de 23 de dezembro de 2025, tem como objetivo proteger a fauna durante o seu período reprodutivo e garantir a sustentabilidade do ecossistema.

