Último dia da andada do caranguejo-uçá chama atenção no ES

Período de defeso protege a reprodução da espécie e impõe restrições à captura, transporte e comercialização durante a andada

caranguejo uça
Foto: divulgação

O quarto período da andada do caranguejo-uçá (Ucides cordatus), que começou no último dia 18,  termina nesta segunda-feira (23). Durante esses dias, conhecido como período de defeso, fica proibida a coleta predatória da espécie no município de Vila Velha. O quinto período será na próxima semana, 4 a 9 de março. A medida, estabelecida pela Portaria nº 066-R, de 23 de dezembro de 2025, tem como objetivo proteger a fauna durante o seu período reprodutivo e garantir a sustentabilidade do ecossistema.

