Últimos dias de fevereiro serão de chuva persistente e máximas em queda no ES

A previsão indica chuva no Espírito Santo nesta sexta-feira (27), penúltimo dia de fevereiro. A umidade transportada pelos ventos costeiros mantém a nebulosidade em todo o Estado.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Ao longo do dia, a instabilidade provoca precipitações em todas as regiões. Além disso, há previsão de trovoadas na metade norte capixaba.

As temperaturas máximas diminuem de forma acentuada. Enquanto isso, o vento sopra de fraco a moderado, com possibilidade de rajadas em alguns momentos.

Na Grande Vitória, a chuva no Espírito Santo se manifesta com variação de nuvens e precipitação durante todo o dia. As temperaturas variam entre 24 °C e 33 °C.

Em Vitória, os termômetros registram mínima de 25 °C e máxima de 33 °C. O vento também pode apresentar rajadas moderadas.

Na Região Sul, o cenário segue semelhante, com variação de nuvens e chuva persistente. Nas áreas menos elevadas, a mínima chega a 24 °C e a máxima atinge 33 °C.

Já nas áreas mais altas do Sul, as temperaturas variam entre 21 °C e 29 °C. O vento mantém intensidade fraca a moderada.

Chuva no Espírito Santo atinge todas as regiões

Além disso, a chuva no Espírito Santo também marca presença na Região Serrana. Nas áreas menos elevadas, os termômetros variam entre 22 °C e 28 °C.

Por outro lado, nas áreas altas da Serrana, a mínima fica em 20 °C e a máxima não ultrapassa 27 °C. Ao longo do dia, o céu permanece encoberto.

Enquanto isso, na Região Norte, a previsão indica pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas. Nesse sentido, as temperaturas oscilam entre 23 °C e 34 °C.

Da mesma forma, o padrão se repete na Região Noroeste, com pancadas e descargas elétricas. Nas áreas menos elevadas, a mínima é de 24 °C e a máxima chega a 32 °C.

Especificamente em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros variam entre 23 °C e 31 °C. Assim, o tempo segue instável ao longo do dia.

Já na Região Nordeste, a previsão também aponta variação de nuvens, pancadas de chuva e trovoadas. Além disso, o vento pode apresentar rajadas ocasionais.

Portanto, a chuva no Espírito Santo exige atenção redobrada, sobretudo em áreas sujeitas a alagamentos. Por isso, a população deve acompanhar os avisos meteorológicos atualizados.

Desse modo, o cenário reforça a influência da umidade marítima sobre o Estado. Assim, o tempo permanece instável até o fim do mês, com temperaturas mais amenas e céu encoberto.