Cidades

Unidade móvel de saúde atende bairros de Itapemirim; confira

A unidade móvel percorre diferentes comunidades e oferece atendimentos gratuitos à população.

saúde itapemirim
Foto: Freepik

A Prefeitura de Itapemirim mantém ativa a programação do Saúde em Movimento em Itapemirim nesta semana. A unidade móvel percorre diferentes comunidades e oferece atendimentos gratuitos à população.

O programa disponibiliza atendimento médico, atendimento de enfermagem e atendimento odontológico. Além disso, realiza aferição de pressão arterial e teste de glicemia. Dessa forma, o município amplia o acesso aos serviços básicos de saúde.

Os atendimentos acontecem sem necessidade de agendamento. Portanto, os moradores devem apenas comparecer ao local indicado no dia e horário definidos. O atendimento ocorre das 8h às 11h.

Cronograma

Na segunda (23), a equipe atende as localidades de Retiro e Bom Será. Já na terça (24), o ônibus da saúde segue para Gomes e Maraguá.

Na quarta (25), o programa chega a Santo Amaro e Fazenda Velha. Em seguida, no dia 26, os atendimentos ocorrem em Retiro e Limão.

Por fim, na sexta-feira (27), a ação contempla Campo Acima e Duas Barras. Assim, o cronograma garante cobertura em diferentes pontos do município ao longo da semana.

A Secretaria Municipal de Saúde coordena a iniciativa, que busca aproximar os serviços da população. Com isso, a gestão facilita o acesso a consultas e procedimentos básicos, sobretudo para quem enfrenta dificuldades de deslocamento.

Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

Assuntos:

ItapemirimSaúde

