Unidade móvel de saúde atende bairros de Itapemirim; confira
A unidade móvel percorre diferentes comunidades e oferece atendimentos gratuitos à população.
A Prefeitura de Itapemirim mantém ativa a programação do Saúde em Movimento em Itapemirim nesta semana. A unidade móvel percorre diferentes comunidades e oferece atendimentos gratuitos à população.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O programa disponibiliza atendimento médico, atendimento de enfermagem e atendimento odontológico. Além disso, realiza aferição de pressão arterial e teste de glicemia. Dessa forma, o município amplia o acesso aos serviços básicos de saúde.
Leia também: Confira o cronograma de entrega de cestas básicas em Itapemirim
Os atendimentos acontecem sem necessidade de agendamento. Portanto, os moradores devem apenas comparecer ao local indicado no dia e horário definidos. O atendimento ocorre das 8h às 11h.
Cronograma
Na segunda (23), a equipe atende as localidades de Retiro e Bom Será. Já na terça (24), o ônibus da saúde segue para Gomes e Maraguá.
Na quarta (25), o programa chega a Santo Amaro e Fazenda Velha. Em seguida, no dia 26, os atendimentos ocorrem em Retiro e Limão.
Por fim, na sexta-feira (27), a ação contempla Campo Acima e Duas Barras. Assim, o cronograma garante cobertura em diferentes pontos do município ao longo da semana.
A Secretaria Municipal de Saúde coordena a iniciativa, que busca aproximar os serviços da população. Com isso, a gestão facilita o acesso a consultas e procedimentos básicos, sobretudo para quem enfrenta dificuldades de deslocamento.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726