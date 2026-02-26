Unimed Sul Capixaba terá nova diretoria para 2026–2030

A Unimed Sul Capixaba inicia um novo ciclo administrativo e organiza a eleição que definirá a diretoria responsável pela cooperativa entre 2026 e 2030. O pleito ocorrerá no dia 3 de março e seguirá as normas previstas no estatuto social. Dessa forma, a instituição reafirma o modelo cooperativista, que prioriza a participação ativa dos médicos nas decisões estratégicas.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A chapa é liderada pelo presidente Dr. Bruno Beber Machado e pela vice-presidente Dra. Grazielle Silva Ferreira Grillo. Além deles, o grupo reúne diretores e conselheiros que defendem a continuidade do trabalho desenvolvido nos últimos anos. Segundo a proposta apresentada, a nova gestão pretende fortalecer a governança, ampliar resultados e preservar a qualidade assistencial que marca a trajetória da cooperativa.

Leia também: Inclusão na Unimed Sul Capixaba: cuidado especializado transforma vidas

Reconhecida como referência em saúde suplementar no Espírito Santo e no cenário nacional, a Unimed Sul Capixaba consolidou sua atuação por meio de investimentos estruturados e crescimento sustentável. Ao mesmo tempo, a cooperativa mantém foco na valorização do médico cooperado e na ampliação dos serviços prestados à população do Sul capixaba.

Ao comentar o novo momento, o presidente Dr. Bruno Beber Machado destacou a responsabilidade do cargo. Ele afirmou que aceita o desafio com humildade e ressaltou que a liderança não se constrói de forma individual. Pelo contrário, segundo ele, o trabalho exige diálogo constante com os médicos e fortalecimento do espírito cooperativista.

Nova diretoria da Unimed Sul Capixaba

Além disso, Bruno Beber Machado reconheceu o legado das gestões anteriores. Ele afirmou que cada presidente contribuiu para consolidar a solidez institucional da cooperativa. Portanto, a nova diretoria pretende respeitar essa trajetória e, simultaneamente, avançar com equilíbrio e planejamento.

Inclusive, sobre os desafios do setor, o presidente ressaltou que a saúde suplementar atravessa um período de transformações. Por isso, a gestão buscará alinhar excelência assistencial, eficiência operacional e sustentabilidade financeira. Ainda segundo ele, a cooperativa não pode perder sua essência. Assim, a proximidade com o médico cooperado continuará como prioridade estratégica.

Portanto, para o ciclo 2026-2030, a proposta prevê inovação responsável, equilíbrio na condução administrativa e manutenção do padrão de atendimento oferecido à população. Com isso, a Unimed Sul Capixaba pretende fortalecer ainda mais sua posição no cenário estadual e nacional, mantendo o compromisso com qualidade, diálogo e responsabilidade institucional.

Serviço

Eleição da Diretoria 2026 2030 Unimed Sul Capixaba:

Data: 3 de março

Composição da Diretoria Executiva:

Presidente: Dr. Bruno Beber Machado

Vice-presidente: Dra. Grazielle Silva Ferreira Grillo Diretor Financeiro: Dr. Carlos Frederico Buloto Schmitd

Diretora de Provimento em Saúde:

Dra. Luiza Vallory Alochio

Diretor de Recursos Próprios

Dr. Claudio Vinicius Menezes de Brito

Diretor de Mercado

Dr. Marcelo Rodrigues Crespo

Conselheiros Vogais:

Dr. Leandro Baptista Pinto Dr. Paulo Afonso Nicoli Dr. Gil Gonçalves Azeredo

Dr. Paulo Casotti Penedo Dr. Luiz Renato Madoreira

Dra. Alzimara Hemerly de Almeida Freitas Dr. Pedro Scarpi Melhorim

Conselho Técnico:

Dr. Tiago Cypriano Dutra

Dr. Bruno Alves Salvador

Dr. Mauricio Cadê Oliveira

Dr. Saulo Ayub Fernandes

Dr. Erlan Keyser Marinho Nogueira

Com informações da Unimed Sul Capixaba.