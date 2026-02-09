Vai chover forte onde você mora? Veja as cidades em alerta no ES

O Espírito Santo recebeu, nesta segunda-feira (9), dois alertas para chuvas intensas, válidos até às 23h59 da terça-feira (10).

De acordo com o Inmet, o alerta laranja prevê chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou acumulados de 50 a 100 milímetros por dia.

Além disso, também há risco de ventos intensos, que podem variar entre 60 e 100 km/h. Esse cenário amplia o risco de queda de árvores, alagamentos, descargas elétricas e interrupções no fornecimento de energia.

Os alertas de chuvas intensas abrangem diversos municípios do Sul do Espírito Santo. Entre as cidades afetadas, estão Alegre, Alfredo Chaves e Anchieta. Além disso, o aviso também inclui Apiacá, Atílio Vivacqua e Bom Jesus do Norte.

Na sequência, aparecem Cachoeiro de Itapemirim e Guaçuí, seguidos por Guarapari e Iconha. Da mesma forma, Itapemirim e Jerônimo Monteiro permanecem sob atenção, assim como Marataízes e Mimoso do Sul.

Ainda segundo o Inmet, os municípios de Muqui, Piúma e Presidente Kennedy também estão na área de risco. Por fim, completam a lista Rio Novo do Sul, São José do Calçado e Vargem Alta.

Alerta amarelo

Para as cidades sob alerta amarelo, os riscos são de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou acumulados de até 50 milímetros por dia, além da possibilidade de queda de galhos, alagamentos pontuais e descargas elétricas, especialmente em áreas mais vulneráveis.

Entre as cidades incluídas, estão Afonso Cláudio, Alegre, Alfredo Chaves e Anchieta. Além disso, Apiacá, Aracruz e Atílio Vivacqua permanecem sob atenção, assim como Baixo Guandu, Bom Jesus do Norte e Brejetuba.

Na sequência, aparecem Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica e Castelo, seguidos por Colatina e Conceição do Castelo. Da mesma forma, Divino de São Lourenço, Domingos Martins e Dores do Rio Preto integram a lista, juntamente com Fundão e Governador Lindenberg.

Ainda conforme o levantamento, Guaçuí, Guarapari e Ibatiba também estão entre os municípios afetados. Logo depois, surgem Ibiraçu, Ibitirama e Iconha, além de Irupi, Itaguaçu e Itapemirim.

Em continuidade, Itarana, Iúna e Jerônimo Monteiro seguem sob alerta, assim como João Neiva, Laranja da Terra e Linhares. Do mesmo modo, Marataízes, Marechal Floriano e Marilândia aparecem no monitoramento.

Mais adiante, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui e Pancas também compõem a relação. Por sua vez, Piúma, Presidente Kennedy e Rio Bananal permanecem incluídos, ao lado de Rio Novo do Sul.

Por fim, completam a lista Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São José do Calçado, São Roque do Canaã, Serra, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Velha e Vitória.

Recomendações

O Inmet orienta a população a não se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento. Além disso, recomenda evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Sempre que possível, a orientação é desligar aparelhos elétricos da tomada e, em situações mais críticas, desligar o quadro geral de energia para reduzir riscos de acidentes.

O que fazer em situações de emergência

Em caso de emergência, os moradores devem acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo número 193.

Por fim, o Inmet reforça que a população acompanhe os avisos meteorológicos e siga as orientações de segurança, especialmente em períodos de chuva intensa e ventos fortes.