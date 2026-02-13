Vai chover no Carnaval? Confira o tempo no Sudeste

A região Sudeste deve enfrentar calor intenso entre os dias 14 e 17 de fevereiro, período do Carnaval. As temperaturas podem ultrapassar 32°C no estado de São Paulo e superar 35°C no Rio de Janeiro.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com a meteorologista Maria Clara Sassaki, da Tempo OK, São Paulo deve registrar pancadas isoladas de chuva, principalmente no período da tarde. Segundo ela, as precipitações podem ser fortes, porém rápidas e localizadas.

Leia mais: Calor e excessos no Carnaval: ação leva kits e orientações no Sul do ES

Já no Rio de Janeiro, alguns bairros podem atingir marcas acima de 35°C. Além disso, a probabilidade de chuva é menor em comparação com a capital paulista.

Entre o Sudeste e o Centro-Oeste, o cenário deve ser semelhante. O sol predomina, acompanhado de temperaturas elevadas. No entanto, podem ocorrer pancadas isoladas no fim das tardes, com possibilidade de transtornos pontuais.

Diante do calor intenso, especialistas orientam que foliões redobrem os cuidados com hidratação e proteção solar. Maria Clara alerta para o risco de insolação, especialmente no Rio de Janeiro. Em São Paulo, a recomendação é acompanhar os alertas da Defesa Civil, pois as pancadas, embora rápidas, podem surpreender durante os blocos.

No Nordeste, o Maranhão, o Piauí e o Ceará devem registrar chuvas mais intensas. Nos demais estados da região, a previsão indica precipitações leves e passageiras. Na Bahia, o sol deve predominar, com pancadas rápidas e sensação de abafamento, principalmente entre os dias 13 e 15. Em Salvador, podem ocorrer chuvas entre a manhã e a tarde, sem expectativa de impactos significativos.

Carnaval será marcado por instabilidade

Enquanto isso, no Sul do país, o Carnaval será marcado por instabilidade. A partir de sábado à tarde, uma frente fria deve avançar sobre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. As primeiras pancadas podem ser intensas, com risco de granizo, trovoadas e rajadas de vento moderadas a fortes.

Entre segunda e terça-feira, uma área de baixa pressão deve manter o potencial de chuva, sobretudo nas áreas litorâneas. Apesar de possíveis aberturas de sol, elas tendem a ser passageiras.

Na região Norte, o tempo permanecerá instável durante todo o período carnavalesco. A combinação de calor e alta umidade favorece chuvas a qualquer hora do dia. No norte do Pará e no litoral do Amapá, a previsão indica precipitações persistentes e volumosas.

Mesmo com variações no clima, a orientação é aproveitar o Carnaval com atenção às condições meteorológicas e aos cuidados com a saúde.