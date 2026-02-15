Vai tentar a sorte no Carnaval? Veja como ficam os sorteios das Loterias Caixa
A Caixa Econômica Federal confirmou ajustes no cronograma de sorteios, o que exige atenção redobrada de quem pretende registrar apostas nesses dias.
Com a chegada do Carnaval de 2026, muitos apostadores se perguntam como funcionará o calendário das Loterias Caixa durante o feriado. Oficialmente, o Carnaval será nos dias 16 e 17 de fevereiro, segunda e terça-feira, período em que tradicionalmente há mudanças na rotina de serviços públicos e bancários.
a Caixa Econômica Federal confirmou ajustes no cronograma de sorteios, o que exige atenção redobrada de quem pretende registrar apostas nesses dias.
Suspensão de sorteios nos dias principais do feriado
Durante os dias 16 e 17 de fevereiro de 2026, não haverá sorteios das principais modalidades das Loterias Caixa. Estão suspensas as extrações da Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Lotomania, Dupla Sena, Timemania, Dia de Sorte e Super Sete. A interrupção ocorre porque essas loterias costumam ter sorteios programados justamente para segundas e terças-feiras, datas que coincidem com o auge do feriado de Carnaval.
A exceção fica por conta da +Milionária, que mantém seu calendário normal, já que seus sorteios acontecem às quartas-feiras e aos sábados, fora do período carnavalesco. Com isso, os concursos dessa modalidade seguem sem alterações.
Retomada do calendário após o Carnaval
Os sorteios das Loterias Caixa serão retomados na quarta-feira, 18 de fevereiro, respeitando os dias tradicionais de cada modalidade. A Mega-Sena, por exemplo, volta a ser sorteada na quinta-feira, 19 de fevereiro, sempre a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo. A expectativa é que, com a pausa de dois dias, alguns concursos cheguem ao pós-Carnaval com prêmios acumulados, o que costuma atrair ainda mais apostadores.
Como apostar durante o feriadão
Mesmo com a suspensão temporária dos sorteios, as apostas podem ser feitas normalmente pelos canais digitais da Caixa, como o site Loterias Online e o aplicativo oficial. Essas plataformas funcionam 24 horas por dia, inclusive em feriados nacionais, permitindo que o jogador registre seus jogos com antecedência para os concursos seguintes.
Já o funcionamento das casas lotéricas físicas pode variar conforme a cidade e o ponto facultativo decretado pelos municípios. Por isso, a recomendação é antecipar as apostas ou optar pelos meios eletrônicos para evitar imprevistos.
Atenção ao horário limite das apostas
Independentemente do feriado, o prazo final para apostar continua sendo até as 19h do dia do sorteio, conforme regra da Caixa. Quem pretende tentar a sorte no Carnaval deve ficar atento ao calendário atualizado para não perder a chance de concorrer aos prêmios, especialmente nos concursos que voltam após o feriado e podem pagar valores ainda mais altos devido ao acúmulo.
