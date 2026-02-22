Veja onde comprar remédio mais perto de você hoje em Cachoeiro
A lista tem como objetivo garantir o acesso da população a medicamentos e produtos essenciais fora do horário comercial regular, especialmente em situações de urgência.
A Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Vigilância Sanitária, divulgou a lista de farmácias de plantão para este domingo (22).
Estão de plantão, portanto, as seguintes unidades:
1 – Farmácia Preço Baixo
Rua Professor Quintiliano, 11 – Guandu (próximo à Caixa Econômica Federal)
Telefone: (28) 3199-0474
2 – Drogasil
Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, 141 – Gilberto Machado (ao lado da Rodoviária)
Telefones: (28) 3521-5835 / (27) 99570-7751
3 – Drogaria Elohim
Avenida Monte Castelo, 124 – Independência (em frente à antiga Delegacia)
Telefone: (28) 99952-9831
4 – Mainetti Farma
Avenida Jones Santos Neves, 203 – Santo Antônio (em frente ao Banco Itaú)
Telefone: (28) 3521-7777
5 – Poup Drogaria
Avenida Dr. Aristides Campos, 411 – Basiléia (em frente ao ponto de vendas Selita)
Telefone: (28) 3038-8562
6 – Drogaria Carla
Avenida Jones Santos Neves, 1372 – Caiçara (no Perim Center)
Telefone: (28) 3025-2897
Portanto, a Vigilância Sanitária informa que o horário de funcionamento das drogarias localizadas no Centro e no bairro Guandu é das 7h às 22h, em caráter obrigatório. Entretanto, as drogarias situadas em outros bairros devem funcionar das 7h às 19h, podendo estender o atendimento até as 22h de forma facultativa.
Assim, a escala de plantão tem como objetivo garantir o acesso da população a medicamentos e produtos essenciais fora do horário comercial regular, especialmente em situações de urgência.
Contudo, a Vigilância Sanitária também disponibiliza canais para sugestões e reclamações pelo e-mail [email protected] e pelo telefone (28) 3199-1631.
