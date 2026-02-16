Veja quando voltam os sorteios da loteria federal e como apostar

Os sorteios da Loteria Federal retornam no sábado, 21 de fevereiro de 2026. A Loteria Federal realizará o concurso 3618 nesta data.

A modalidade, administrada pela Caixa Econômica Federal, mantém um formato diferente das demais loterias. O apostador não escolhe números. Ele adquire um bilhete já numerado.

A Loteria Federal realiza sorteios, tradicionalmente, às quartas-feiras e aos sábados. O retorno neste sábado mantém o calendário regular da modalidade.

Como apostar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal funcionam por meio da compra de bilhetes físicos ou frações. Cada bilhete possui um número impresso de cinco algarismos.

O apostador pode adquirir o bilhete inteiro ou apenas frações. Quando compra frações, ele divide o valor do prêmio proporcionalmente.

Além disso, a modalidade premia quem acerta o número completo e também distribui valores para aproximações. Números anteriores e posteriores ao premiado principal também recebem prêmios menores.

O sistema utiliza cinco extrações por concurso. O primeiro prêmio corresponde ao número sorteado na primeira extração. Em seguida, a Caixa divulga os demais resultados.

Sorteios da Loteria Federal mantêm formato tradicional

Os sorteios da Loteria Federal preservam um modelo histórico. A modalidade existe desde 1962 e não exige escolha de dezenas.

O participante concorre exatamente com o número do bilhete adquirido. Portanto, não há combinações ou apostas múltiplas.

A Caixa divulga o resultado nos canais oficiais logo após a realização do sorteio. O apostador pode conferir pelo site oficial, aplicativo ou nas casas lotéricas.

Em caso de premiação, o ganhador precisa apresentar o bilhete original para resgatar o valor. Prêmios de valores apenas em agências bancárias.

A Loteria Federal também se destaca por oferecer sorteios especiais ao longo do ano. Portanto, nessas datas, os prêmios costumam ser ampliados.

Contudo, com o retorno dos sorteios da Loteria Federal neste sábado, 21 de fevereiro de 2026, os apostadores já podem garantir seus bilhetes e acompanhar o concurso 3618.