VÍDEO | Câmera registra colisão de ônibus que deixou um morto e 18 feridos no ES
Motorista chegou a ser socorrido, mas não resistiu; outras 18 pessoas ficaram feridas
Uma câmera de segurança registrou o momento em que um ônibus colidiu contra uma árvore na BR-262, na última terça-feira (17). O acidente deixou uma pessoa morta e outras 18 feridas.
As imagens mostram o instante da batida. Segundo o Corpo de Bombeiros, o impacto foi forte e o motorista ficou preso às ferragens.
Veja o vídeo:
Outras 18 pessoas sofreram ferimentos no acidente. Uma delas apresentou perfuração abdominal e foi levada ao hospital de Campinho.
Equipes do Corpo de Bombeiros, do Samu e da Polícia Rodoviária Federal atenderam a ocorrência. As autoridades seguem apurando as causas da colisão.
