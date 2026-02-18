VÍDEO | Câmera registra colisão de ônibus que deixou um morto e 18 feridos no ES

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um ônibus colidiu contra uma árvore na BR-262, na última terça-feira (17). O acidente deixou uma pessoa morta e outras 18 feridas.

As imagens mostram o instante da batida. Segundo o Corpo de Bombeiros, o impacto foi forte e o motorista ficou preso às ferragens.

Veja o vídeo:

Outras 18 pessoas sofreram ferimentos no acidente. Uma delas apresentou perfuração abdominal e foi levada ao hospital de Campinho.

Equipes do Corpo de Bombeiros, do Samu e da Polícia Rodoviária Federal atenderam a ocorrência. As autoridades seguem apurando as causas da colisão.