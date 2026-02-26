VÍDEO | Mimoso do Sul registra forte temporal nesta quinta-feira
Estado segue sob alerta vermelho, com previsão de chuva até sábado (28).
Uma forte chuva surpreendeu moradores do bairro Funil, em Mimoso do Sul, na tarde desta quinta-feira (26).
Um dos morros da região ficou completamente tomado pela água, que desceu com intensidade e arrastou objetos espalhados pela rua.
O Espírito Santo está sob alerta vermelho para tempestades, e a previsão indica que as chuvas devem continuar até o próximo sábado (28).
