Caparaó concentra maiores acumulados de chuva no ES nas últimas 24 horas

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil divulgou novo boletim meteorológico nesta quinta-feira (26) e destacou as cidades que mais choveram no Espírito Santo nas últimas 24 horas. Iúna registrou o maior volume do Estado, com 171 milímetros. Logo atrás aparece Ibitirama, com 141 mm acumulados até as 9h.

Além desses municípios do Caparaó, Afonso Cláudio acumulou 75 mm. Conceição da Barra registrou 73 mm. Já Laranja da Terra somou 65 mm. Aracruz teve 60 mm, enquanto Colatina marcou 53 mm e Santa Maria do Jetibá contabilizou 52 mm. Nos demais municípios, os volumes ficaram abaixo de 50 mm.

Segundo a Defesa Civil, uma frente fria intensifica e prolonga as instabilidades no Estado entre os dias 26 e 28 de fevereiro. Por isso, o órgão mantém aviso ativo com impacto alto para o período.

De acordo com o boletim, o sistema favorece chuvas persistentes, com potencial para acumulados expressivos. Além disso, há previsão de raios, vento intenso e até granizo. Dessa forma, aumentam os riscos de alagamentos, enxurradas, transbordamento de rios e deslizamentos de terra.

Ainda conforme a análise técnica, o tempo deve apresentar redução gradual na intensidade e frequência das chuvas no dia 28. No entanto, o risco permanece elevado na primeira metade do dia, principalmente nos municípios acima do Rio Doce.

Probabilidade de novos acumulados elevados

Para a tarde e noite desta quinta-feira (26), a Defesa Civil aponta 70% de probabilidade de acumulados entre 50 e 70 mm na região do Caparaó e em partes do Sul do Estado. Além disso, existe 30% de chance de volumes entre 70 e 100 mm nesses setores.

Nas demais áreas do Sul, Oeste e faixa central, a probabilidade é de 70% para acumulados entre 30 e 50 mm. Já nas outras regiões capixabas, os modelos indicam até 70% de chance de volumes entre 10 e 30 mm.

Monitoramento segue em tempo real

Durante o fechamento desta edição, imagens de satélite mostravam variação de nebulosidade sobre o Espírito Santo. Ao mesmo tempo, o radar meteorológico do Cemaden, instalado em Santa Teresa, indicava chuvas fracas no Sul do Estado.

A Defesa Civil reforça que segue monitorando as condições atmosféricas. Além disso, recomenda que a população acompanhe os avisos oficiais e adote medidas preventivas, sobretudo nas áreas com histórico de alagamentos e deslizamentos.