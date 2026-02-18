VÍDEO | Motorista é preso após dirigir embriagado em Marechal Floriano

Um homem foi preso após ser flagrado dirigindo embriagado na manhã desta quarta-feira (18), na BR-262, em Marechal Floriano.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma equipe realizava patrulhamento na rodovia quando o condutor passou pelo local com sinais viziveis de embriagues, dirigindo em zigue-zague.

Os agentes deram voz de parada e durante a fiscalização, os policiais constataram sinais claros de embriaguez. O condutor apresentava olhos vermelhos, fala arrastada, dificuldade de equilíbrio e odor de álcool.

Além disso, o motorista não portava documentos pessoais. No entanto, ele se identificou e admitiu que havia ingerido bebida alcoólica pouco antes da abordagem.

Em seguida, os agentes realizaram o teste do etilômetro. O resultado apontou 1,42 miligrama de álcool por litro de ar alveolar. O índice representa quase cinco vezes o limite permitido por lei e configura crime de trânsito.

Ainda durante a abordagem, os policiais verificaram que o condutor é pessoa com deficiência e possui uma perna mecânica. Entretanto, ele dirigia um veículo com câmbio manual.

Os agentes constataram que o motorista utilizava um cabo de vassoura para acionar a embreagem. A adaptação improvisada comprometia a segurança do veículo e aumentava o risco de acidentes.

Diante dos fatos, a PRF conduziu o homem à Delegacia de Polícia Judiciária de Venda Nova do Imigrante para os procedimentos legais. O carro foi removido e encaminhado ao pátio credenciado do Detran devido ao licenciamento em atraso.