Violência no ES: churrasco termina com três mortos e um ferido

Um churrasco entre amigos terminou em tragédia no município de São Mateus. Três homens foram mortos a tiros e uma mulher ficou ferida, na noite desta sexta-feira (20), durante um ataque no bairro Morada do Ribeirão.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com informações da Polícia Militar, as pessoas participavam da confraternização quando dois veículos se aproximaram do local. Em seguida, homens armados desceram dos carros e efetuaram diversos disparos contra o grupo que estava reunido na área externa da residência.

Leia também: Homem tem membro amputado e é socorrido em estado grave pelo Notaer

O ataque foi rápido e causou pânico entre os presentes. Três homens, com idades entre 26 e 37 anos, morreram ainda no local. Uma mulher também teve ferimento na perna. Ela seguiu para um hospital da região. Porém, não há informações sobre o estado de saúde dela até o momento.

Testemunhas relataram que, durante a ação, um dos participantes do churrasco teria reagido. Ele pegou uma arma que estaria dentro de um carro estacionado nas proximidades e atirou contra os suspeitos. Não há confirmação oficial se algum dos atiradores foi atingido. Contudo, após os disparos, os criminosos fugiram em direção à BR-101.

Durante as diligências, os policiais realizaram buscas na casa onde o churrasco acontecia. No imóvel, haviam porções de drogas, munições e armas de fogo. Assim, o material foi entregue à delegacia.

A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus investigará o caso. Entretanto, a motivação do crime ainda é desconhecida. Até o momento, a polícia ainda não prendeu nenhum suspeito.