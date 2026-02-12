Você confere aqui: onde foram feitas as apostas ganhadoras da Lotofácil 3611 no ES

A Lotofácil realizou, nesta quarta-feira (12), o sorteio do concurso 3611, movimentando apostadores de todo o país. O resultado confirmou mais uma vez a popularidade da modalidade, conhecida pelas boas chances de premiação e pela ampla distribuição de prêmios nas faixas inferiores.

No Espírito Santo, apostas feitas em quatro municípios se destacaram ao garantir 14 acertos, faturando prêmios individuais superiores a R$ 2,3 mil.

De acordo com o detalhamento oficial da Caixa Econômica Federal, apostas registradas em Baixo Guandu, Pinheiros e Vila Velha figuram entre as ganhadoras da faixa de 14 números. Os bilhetes premiados foram feitos tanto em casas lotéricas físicas quanto por meio de canais eletrônicos, reforçando a diversidade de perfis dos apostadores contemplados.

Cidades capixabas com apostas vencedoras

No município de Baixo Guandu, uma aposta registrada na Loteria Aygue Ltda garantiu o prêmio na faixa de 14 acertos. O jogo foi realizado de forma física, na modalidade bolão, com cinco cotas, e cada participante recebeu R$ 2.374,30.

Já em Pinheiros, uma aposta simples feita na Loterias Tentasorte Ltda também alcançou 14 números sorteados. O bilhete físico, com apenas uma cota, rendeu ao apostador o valor de R$ 2.374,34.

Em Vila Velha, duas apostas foram contempladas. A primeira foi registrada na Loteria Santa Mônica Ltda, em jogo simples e físico, garantindo R$ 2.374,34 ao vencedor.

A segunda aposta premiada no município foi realizada por meio dos canais eletrônicos da Caixa, reforçando a praticidade das apostas digitais, embora o detalhamento do valor individual siga o padrão da faixa de 14 acertos.

Distribuição de prêmios da Lotofácil

A Lotofácil se destaca por premiar apostas a partir de 11 acertos, o que amplia significativamente o número de ganhadores em cada concurso. No concurso 3611, milhares de apostas em todo o Brasil foram contempladas nas faixas intermediárias, especialmente nos 13 e 14 acertos.

Entre os principais diferenciais da modalidade estão:

A possibilidade de apostas simples ou em bolões

Sorteios regulares, geralmente de segunda a sábado

Premiação em múltiplas faixas, aumentando as chances de retorno

Opção de apostas físicas e digitais

Próximo sorteio da Lotofácil

O próximo concurso da Lotofácil já tem data marcada e promete novamente atrair apostadores em todo o país. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas ou pelo aplicativo e site oficial da Caixa.

Com resultados frequentes e valores acessíveis, a Lotofácil segue como uma das loterias mais populares do Brasil, e o Espírito Santo continua figurando entre os estados com presença constante na lista de ganhadores.