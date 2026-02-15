Você sabe como jogar na +Milionária, a loteria mais difícil do país?
O grande diferencial que atrai milhares de jogadores é a garantia de um prêmio principal que nunca fica abaixo dos R$ 10 milhões.
A Caixa Econômica Federal lançou recentemente a +Milionária, uma modalidade que rapidamente ganhou fama entre os apostadores brasileiros. Porém, ela detém o título de loteria mais complexa do país, superando inclusive a tradicional Mega-Sena em termos de dificuldade. Entretanto, o grande diferencial que atrai milhares de jogadores é a garantia de um prêmio principal que nunca fica abaixo dos R$ 10 milhões.
Nesse sentido, diferente de outros sorteios, a +Milionária exige que o apostador tenha sucesso em duas frentes distintas no mesmo bilhete. Assim, essa estrutura de jogo duplo torna a conquista do prêmio máximo um evento raro, mas extremamente recompensador. Desse modo, entender a mecânica por trás das matrizes de números e dos trevos é o primeiro passo para quem deseja testar a própria sorte.
Então, como jogar na +Milionária?
Para realizar uma aposta válida, o cidadão precisa preencher duas tabelas diferentes no volante. Primeiramente, na Matriz de Números, o jogador seleciona no mínimo seis dezenas entre as cinquenta disponíveis (de 01 a 50). Em seguida, ele deve realizar a marcação na Matriz de Trevos Numerados. Nesta etapa, o apostador escolhe pelo menos dois trevos entre os seis que compõem o quadro (de 01 a 06).
Assim, a vitória na faixa principal exige que o bilhete contenha os seis números sorteados e, simultaneamente, os dois trevos da rodada. Todavia, a loteria oferece uma estrutura generosa de premiação secundária.
Ao todo, existem dez faixas de prêmios. Isso significa que o jogador garante algum retorno financeiro até mesmo se acertar apenas dois números e um trevo. Atualmente, a aposta simples, composta por seis números e dois trevos, custa R$ 6,00.
Estratégias e curiosidades para o apostador
A matemática por trás desta modalidade impressiona pela magnitude dos números. Enquanto a chance de ganhar na Mega-Sena é de uma em 50 milhões, a probabilidade na +Milionária salta para uma em 238 milhões.
Desse modo, esse alto nível de dificuldade justifica os acúmulos frequentes e os prêmios que alcançam cifras astronômicas. Além disso, o sorteio ocorre semanalmente, sempre às quartas-feiras e aos sábados, a partir das 20h.
Os apostadores podem contar com ferramentas que facilitam o preenchimento do bilhete. Isso porque, a funcionalidade “Surpresinha” permite que o sistema escolha todas as dezenas e trevos de forma aleatória.
Por outro lado, a “Teimosinha” oferece a possibilidade de repetir o mesmo jogo por até 12 concursos seguidos. Para quem busca aumentar as chances sem gastar fortunas sozinho, o Bolão Oficial da Caixa surge como a alternativa mais inteligente, permitindo jogos com mais números de forma coletiva.
