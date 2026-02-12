Aposta do Espírito Santo ganha prêmio na Quina

Uma aposta realizada no Espírito Santo foi confirmada entre as ganhadoras do Concurso 6951 da Quina. O sorteio ocorreu na noite desta quarta-feira (11), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O resultado trouxe números que animaram apostadores de diversas regiões do país.

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Apesar de não haver registro de apostas com os cinco números sorteados no Espírito Santo, um boletim apontou que uma aposta capixaba garantiu quatro acertos.

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Números sorteados e destaque Capixaba

Os números extraídos no concurso foram:

01 – 10 – 20 – 44 – 66.

Detalhes da aposta premiada

A aposta contemplada com quatro acertos foi registrada na cidade de Vila Velha (ES), na unidade de loteria identificada como Loterias em Canais Eletrônicos – Silce, em formato físico e simples. O valor da premiação para essa aposta foi de R$ 21.426,36, conforme dados oficiais disponibilizados pela organização do concurso.

A Quina é um dos concursos de maior tradição entre as loterias da Caixa Econômica Federal, com sorteios diários de segunda a sábado, e atrai milhares de apostas por todo o país.

Movimentação de apostas e expectativa nacional

O concurso 6951 gerou intensa movimentação de apostas nos canais eletrônicos e casas lotéricas tradicionais, com destaque para apostas acumuladas em diversas localidades do Espírito Santo. Ainda que o prêmio principal não tenha saído no estado, o resultado positivo entre as faixas secundárias reforça a presença de apostadores ativos na região.

Segundo levantamento preliminar, o prêmio principal da Quina para o próximo sorteio, Concurso 6952, previsto para quinta-feira (12) está estimado em R$ 18.000.000,00. Assim, o valor reforça a atratividade da modalidade e a possibilidade de grande impacto econômico para quem acertar os cinco números sorteados.

Próximo Sorteio e Recomendações

O próximo sorteio deve acontecer no mesmo horário habitual, no Espaço da Sorte em São Paulo. Apostadores interessados em concorrer ao prêmio milionário têm até algumas horas antes do sorteio para registrar seus jogos em lotéricas credenciadas ou pelo portal oficial de loterias da Caixa.

Entretanto, especialistas em probabilidades recomendam cautela e jogo responsável. A Quina possui diferentes faixas de premiação, e os prêmios secundários podem oferecer retornos consideráveis para quem acerta de dois a quatro números.

Portanto, com o sorteio de quarta-feira, a Quina reforça sua presença no calendário de loterias do país, incentivando a participação contínua dos apostadores em busca de grandes prêmios.