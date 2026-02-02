XRPL ultrapassa US$ 1 bilhão em ativos: de apenas manter XRP a gerar mais de 1.000 XRP por dia

Dados recentes mostram que o total de ativos on-chain no XRP Ledger (XRPL) já ultrapassou US$ 1 bilhão. Com stablecoins e uma variedade crescente de ativos do mundo real (RWA) migrando para a blockchain, o XRPL está deixando de ser apenas uma rede de transações e passando a atuar como uma infraestrutura que sustenta atividade econômica real.

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À medida que mais ativos do mundo real e capital institucional entram no XRPL, a forma como o mercado enxerga o XRP começa a mudar. Em vez de simplesmente manter tokens e esperar por movimentos de preço, muitos detentores estão fazendo uma pergunta mais prática: como manter o XRP ativo e gerando valor enquanto a rede continua crescendo?

Essa mudança de mentalidade tem impulsionado o interesse em modelos de staking automatizados por IA. Em vez de operar manualmente ou acompanhar o mercado o tempo todo, alguns investidores estão optando por alocar parte de seus XRP na SolStaking, onde os ativos são gerenciados por um sistema automatizado e permanecem em funcionamento contínuo.

Como a SolStaking funciona na prática

A SolStaking foi desenvolvida com foco em automação baseada em inteligência artificial, e não em especulação de curto prazo. Uma vez que os ativos são alocados, o sistema opera sozinho — sem necessidade de ações manuais, decisões diárias ou reação constante ao “ruído” do mercado.

A SolStaking é operada pela Sol Investments, LLC, uma empresa registrada nos Estados Unidos. Os ativos dos usuários permanecem totalmente separados dos fundos operacionais da plataforma. Processos essenciais passam por auditorias independentes da PwC, enquanto a custódia dos ativos é protegida por seguro fornecido pelo Lloyd’s of London. Tudo isso é complementado por criptografia em múltiplas camadas e monitoramento de risco 24/7, garantindo estabilidade ao longo do tempo.

Suporte por Ativos do Mundo Real (RWA)

Diferentemente de modelos que dependem exclusivamente da volatilidade do mercado cripto, a SolStaking é sustentada por ativos do mundo real que geram receita contínua, incluindo:

Data centers de IA e infraestrutura computacional

Títulos soberanos e bonds de grau de investimento

Ouro físico e commodities relevantes

Estoques de metais industriais

Infraestrutura logística e cadeia fria

Projetos agrícolas e de energia limpa

Esses ativos operam fora da blockchain e geram receita real. Os resultados são verificados e refletidos on-chain, onde contratos controlados por IA executam e liquidam tudo automaticamente, sem intervenção humana.

Veja um exemplo simples de como funciona um contrato de staking em XRP:

Ativo: XRP

Prazo do contrato: 30 dias

Valor de participação: equivalente a US$ 30.000

Liquidação: totalmente automatizada, com atualização a cada 24 horas

Após a ativação do contrato, o XRP entra em estado ativo de staking. O sistema de IA gerencia todo o processo, e os rendimentos são calculados e registrados diariamente de acordo com regras predefinidas.

Por que o staking automatizado por IA se destaca

Com ativos do mundo real e automação por IA trabalhando juntos, esse modelo apresenta vantagens claras:

Não é necessário prever movimentos de preço de curto prazo

Rendimentos calculados diariamente, com regras transparentes

Execução totalmente automatizada, sem gestão manual

Potencial de fluxo de caixa mais estável mesmo em mercados voláteis

Isso permite que os detentores de XRP permaneçam ativos à medida que o ecossistema XRPL cresce, sem precisar operar constantemente ou apenas esperar pela valorização do preço.

Acesse a plataforma oficial da SolStaking e crie sua conta Deposite XRP, BTC, ETH ou SOL Escolha um contrato de staking automatizado por IA e confirme — o sistema passa a operar automaticamente

A SolStaking oferece suporte para depósitos e saques de USDT, BTC, ETH, XRP, USDC, SOL, LTC e DOGE, com rendimentos disponíveis para retirada a qualquer momento.

Conclusão

O fato de o XRPL ter ultrapassado US$ 1 bilhão em ativos on-chain mostra que valor do mundo real está entrando de forma consistente no ecossistema XRP. Nesse cenário, simplesmente manter tokens já não é a única alternativa.

Ao combinar automação por IA, receitas provenientes de ativos do mundo real e contratos de staking totalmente automatizados, a SolStaking oferece uma forma de manter o XRP trabalhando de maneira contínua ao longo desse novo ciclo de crescimento.

Isso não é sobre hype —

é sobre deixar a IA fazer o trabalho enquanto seus ativos continuam produtivos.

Site oficial: https://solstaking.com

Parcerias: [email protected]