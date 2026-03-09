Ipeses: maioria dos eleitores de Piúma votaria em candidatos apoiados por Paulo Cola

O Instituto de Pesquisa e Estatística do Espírito Santo (Ipeses) avaliou a capacidade de influência política do prefeito Paulo Cola (Cidadania) entre os eleitores de Piúma.

O(a) Sr(a) votaria em um candidato a Governador, Senador ou Deputado apoiado pelo atual Prefeito Paulo Cola? 46,5% Sim 38,0% Não 15,5% NS/NR

Segundo o estudo, divulgado, nesta segunda-feira (9), pelo AQUINOTICIAS.COM, 46,5% dos eleitores afirmaram que votariam em um candidato a governador, senador ou deputado apoiado pelo atual prefeito.

Por outro lado, 38,0% disseram que não seguiriam a indicação política, enquanto 15,5% não sabem ou não responderam.

Considerando a margem de erro de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, o percentual dos entrevistados que afirmam que votariam em um candidato apoiado pelo prefeito varia entre 41,6% e 51,4%. Já o índice dos que não seguiriam essa orientação oscila entre 33,1% e 42,9%.

Amostra, margem de erro e nível de confiança

O Ipeses entrevistou 405 eleitores da sede e distritos de Piúma no dia 26 de fevereiro. A seleção dos entrevistados foi feita por meio de amostragem por cotas, respeitando critérios de sexo e faixa etária.

A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi realizada de acordo com as boas práticas metodológicas. O resultado expressa a opinião do eleitorado no momento da coleta.