Ipeses: maioria dos eleitores de Piúma votaria em candidatos apoiados por Paulo Cola
O Ipeses entrevistou 405 eleitores da sede e distritos de Piúma. O nível de confiança é de 95%.
O Instituto de Pesquisa e Estatística do Espírito Santo (Ipeses) avaliou a capacidade de influência política do prefeito Paulo Cola (Cidadania) entre os eleitores de Piúma.
O(a) Sr(a) votaria em um candidato a Governador, Senador ou Deputado apoiado pelo atual Prefeito Paulo Cola?
Segundo o estudo, divulgado, nesta segunda-feira (9), pelo AQUINOTICIAS.COM, 46,5% dos eleitores afirmaram que votariam em um candidato a governador, senador ou deputado apoiado pelo atual prefeito.
Por outro lado, 38,0% disseram que não seguiriam a indicação política, enquanto 15,5% não sabem ou não responderam.
Considerando a margem de erro de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, o percentual dos entrevistados que afirmam que votariam em um candidato apoiado pelo prefeito varia entre 41,6% e 51,4%. Já o índice dos que não seguiriam essa orientação oscila entre 33,1% e 42,9%.
Amostra, margem de erro e nível de confiança
O Ipeses entrevistou 405 eleitores da sede e distritos de Piúma no dia 26 de fevereiro. A seleção dos entrevistados foi feita por meio de amostragem por cotas, respeitando critérios de sexo e faixa etária.
A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
A pesquisa foi realizada de acordo com as boas práticas metodológicas. O resultado expressa a opinião do eleitorado no momento da coleta.
