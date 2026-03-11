População reprova atuação de vereadores em Itapemirim
O estudo também avaliou a percepção da população sobre o papel fiscalizador da Câmara em relação à administração municipal.
Pesquisa do Instituto de Pesquisas e Estatística do Espírito Santo (Ipeses), divulgada, nesta quarta-feira (11), pelo AQUINOTICIAS.COM aponta que a atuação da Câmara Municipal de Itapemirim é reprovada pela maior parte dos eleitores.
O(a) Sr(a) aprova ou desaprova a atuação da Câmara Municipal de Vereadores de Itapemirim?
De acordo com o estudo, 45% dos entrevistados disseram reprovar o trabalho dos vereadores, enquanto 32,5% afirmaram aprovar a atuação do Poder Legislativo municipal. Outros 22,5% não souberam ou preferiram não responder.
Leia também: Ipeses: maioria dos eleitores de Piúma votaria em candidatos apoiados por Paulo Cola
Considerando a margem de erro da pesquisa, que é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, o índice de reprovação pode variar entre 40,1% e 49,9%. Já a aprovação pode oscilar entre 27,6% e 37,4%.
O estudo também avaliou a percepção da população sobre o papel fiscalizador da Câmara em relação à administração municipal. Nesse quesito, a maioria dos entrevistados demonstrou insatisfação: 61,5% afirmaram que os vereadores não estão fiscalizando corretamente o Poder Executivo.
Em sua opinião, os vereadores estão fiscalizando corretamente a administração municipal?
Apenas 19,5% dos participantes disseram acreditar que os parlamentares municipais exercem de forma adequada a função de fiscalização. Já 19% dos entrevistados declararam não saber ou não responderam à pergunta.
Aplicando a margem de erro nesse segundo cenário, o percentual dos que dizem que não há fiscalização adequada pode variar entre 56,6% e 66,4%, enquanto os que avaliam positivamente o trabalho dos vereadores podem representar entre 14,6% e 24,4% dos entrevistados.
Amostra, margem de erro e nível de confiança
O Ipeses entrevistou 405 eleitores da sede e distritos de Itapemirim no dia 25 de fevereiro. A seleção dos entrevistados foi feita por meio de amostragem por cotas, respeitando critérios de sexo e faixa etária.
A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
A pesquisa foi realizada de acordo com as boas práticas metodológicas. O resultado expressa a opinião do eleitorado no momento da coleta.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726