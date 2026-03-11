População reprova atuação de vereadores em Itapemirim

Pesquisa do Instituto de Pesquisas e Estatística do Espírito Santo (Ipeses), divulgada, nesta quarta-feira (11), pelo AQUINOTICIAS.COM aponta que a atuação da Câmara Municipal de Itapemirim é reprovada pela maior parte dos eleitores.

O(a) Sr(a) aprova ou desaprova a atuação da Câmara Municipal de Vereadores de Itapemirim? 45,0% Desaprova 32,5% Aprova 22,5% NS/NR

De acordo com o estudo, 45% dos entrevistados disseram reprovar o trabalho dos vereadores, enquanto 32,5% afirmaram aprovar a atuação do Poder Legislativo municipal. Outros 22,5% não souberam ou preferiram não responder.

Leia também: Ipeses: maioria dos eleitores de Piúma votaria em candidatos apoiados por Paulo Cola

Considerando a margem de erro da pesquisa, que é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, o índice de reprovação pode variar entre 40,1% e 49,9%. Já a aprovação pode oscilar entre 27,6% e 37,4%.

O estudo também avaliou a percepção da população sobre o papel fiscalizador da Câmara em relação à administração municipal. Nesse quesito, a maioria dos entrevistados demonstrou insatisfação: 61,5% afirmaram que os vereadores não estão fiscalizando corretamente o Poder Executivo.

Em sua opinião, os vereadores estão fiscalizando corretamente a administração municipal? 61,5% Não 19,5% Sim 19,0% NS/NR

Apenas 19,5% dos participantes disseram acreditar que os parlamentares municipais exercem de forma adequada a função de fiscalização. Já 19% dos entrevistados declararam não saber ou não responderam à pergunta.

Aplicando a margem de erro nesse segundo cenário, o percentual dos que dizem que não há fiscalização adequada pode variar entre 56,6% e 66,4%, enquanto os que avaliam positivamente o trabalho dos vereadores podem representar entre 14,6% e 24,4% dos entrevistados.

Amostra, margem de erro e nível de confiança

O Ipeses entrevistou 405 eleitores da sede e distritos de Itapemirim no dia 25 de fevereiro. A seleção dos entrevistados foi feita por meio de amostragem por cotas, respeitando critérios de sexo e faixa etária.

A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi realizada de acordo com as boas práticas metodológicas. O resultado expressa a opinião do eleitorado no momento da coleta.