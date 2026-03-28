Segurança

Acidente em Cachoeiro: carro cai em meio à vegetação às margens de rodovia

Um caminhão plataforma (tipo guincho) também aparece nas imagens, atravessado na estrada, para fazer o resgate do veículo.

Foto: Reprodução / Rede social

Um acidente foi registrado, neste sábado (28), na subida da localidade conhecida como Matinha, no trecho que liga à região de Safra, em Cachoeiro de Itapemirim.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Até o momento, não há informações sobre feridos nem sobre as causas do acidente.

Leia também: De novo! Acidente por conversão proibida deixa motociclista ferido em Cachoeiro

Um vídeo, divulgado por um motorista que passou pelo local, mostra um carro que aparentemente saiu da pista e foi parar às margens da via, em meio à vegetação.

Um caminhão plataforma (tipo guincho) também aparece nas imagens, atravessado na estrada, para fazer o resgate do veículo.

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimEspírito Santo

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por