Acidente em Cachoeiro: carro cai em meio à vegetação às margens de rodovia

Um acidente foi registrado, neste sábado (28), na subida da localidade conhecida como Matinha, no trecho que liga à região de Safra, em Cachoeiro de Itapemirim.

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Até o momento, não há informações sobre feridos nem sobre as causas do acidente.

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Um vídeo, divulgado por um motorista que passou pelo local, mostra um carro que aparentemente saiu da pista e foi parar às margens da via, em meio à vegetação.

Um caminhão plataforma (tipo guincho) também aparece nas imagens, atravessado na estrada, para fazer o resgate do veículo.