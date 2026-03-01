Segurança

Acidente em Cachoeiro deixa duas pessoas feridas; veja vídeo

Ainda não há informações oficiais do que causou o acidente

acidente em Cachoeiro
Foto: Redes Sociais

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente de motocicleta na noite do último sábado (28), na Avenida Jones dos Santos Neves, no bairro Caiçara, em Cachoeiro de Itapemirim.

Ainda não há informações oficiais do que causou o acidente. Além disso, o estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

A reportagem solicitou informações à Polícia Militar para esclarecer os detalhes da ocorrência. Mais informações em breve.

