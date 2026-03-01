Videomonitoramento de Marataízes reforça combate ao crime no Sul do ES
As câmeras, distribuídas em pontos estratégicos da cidade, passaram a integrar de forma permanente o trabalho da Guarda Municipal, da Polícia Militar e da Polícia Civil.
O sistema de videomonitoramento implantado em Marataízes tem se consolidado como uma das principais ferramentas de apoio às forças de segurança do Espírito Santo e já apresenta impactos positivos diretos na redução da criminalidade e na elucidação de crimes no município.
Conforme explica o secretário de Defesa Social e Segurança Patrimonial de Marataízes, Aurinho Falcão, os resultados alcançados são fruto de uma atuação conjunta entre as instituições, com uso intensivo da tecnologia para prevenção, monitoramento em tempo real e apoio às investigações.
“O videomonitoramento é fundamental para esses números que nós estamos apresentando, que não é um número nosso. É importante frisar que é o número de todas as instituições de segurança”, ressalta.
O sistema é utilizado não só pela Guarda Municipal, mas também pela Polícia Militar e Polícia Civil, especialmente na apuração de crimes e na identificação de suspeitos. A parceria permite acesso rápido às imagens, o que acelera o levantamento de informações e a tomada de decisões operacionais.
Os reflexos dessa integração aparecem em resultados práticos.
“Ano passado, foram dezenas de veículos recuperados através de ações do videomonitoramento. É uma ferramenta fundamental no combate ao crime.”
Além da recuperação de veículos, o sistema é decisivo no enfrentamento de furtos, principalmente em comércios e residências.
“Nós temos muitas residências de veraneio, casas que ficam fechadas, e isso faz com que tenhamos, infelizmente, um número alto de arrombamentos”, explica o secretário.
Mesmo diante desse cenário, Aurinho Falcão afirma que o videomonitoramento é essencial para esclarecer boa parte das ocorrências no município, além de contribuir para a identificação de autores e a responsabilização criminal.
Combate ao crime no Sul do Estado
Outro diferencial apontado é a integração regional do sistema de videomonitoramento. Marataízes faz parte de um circuito que envolve municípios vizinhos. Isso permite a troca de informações e o acompanhamento de deslocamentos suspeitos entre cidades do Sul do Espírito Santo.
Municípios como Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim e Presidente Kennedy também operam sistemas de videomonitoramento e atuam de forma coordenada com Marataízes.
“O videomonitoramento não está à disposição somente da comunidade de Marataízes. Nós trabalhamos de forma conjunta com os municípios vizinhos para trazer segurança não apenas para a nossa cidade, mas para todo o Sul do Estado”, afirma.
Dentro desse contexto mais amplo de prevenção e resposta rápida, os indicadores de violência também apresentaram avanços.
Um dos dados da Secretaria é que o município está há mais de um ano sem registro de feminicídio. Há ainda a redução de mais de 40% no número de furtos.
“Isso é importante, e nós vamos trabalhar duro para que esse número continue crescendo”, projeta Aurinho Falcão.
