Acidente em Cachoeiro: motorista perde controle e carro atinge casa
Acidente no bairro Basílio Pimenta deixou motorista ferida após veículo colidir contra portão e relógio de água de uma residência.
Um acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (12) na rua Honório Leandro de Souza, no bairro Basílio Pimenta, em Cachoeiro de Itapemirim. A motorista de um Volkswagen CrossFox perdeu o controle da direção e colidiu contra o portão e o relógio de água de uma residência.
Segundo o morador do imóvel, o forte barulho da batida chamou a atenção. Ao sair para verificar a situação, ele encontrou o veículo já parado em frente à casa após atingir a estrutura.
A condutora sofreu ferimentos e recebeu atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em seguida, os socorristas a encaminharam para o Hospital Unimed Cachoeiro.
Policiais militares também estiveram no local para registrar a ocorrência e realizar os primeiros levantamentos sobre o acidente.
Após os procedimentos na área da colisão, a Polícia Militar deve seguir até a unidade hospitalar para ouvir a motorista e esclarecer as circunstâncias da perda de controle do veículo.
Apesar do impacto e dos danos causados ao portão e à estrutura de abastecimento de água da residência, nenhuma outra pessoa ficou ferida.
