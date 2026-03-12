Acidente em Cachoeiro: motorista perde controle e carro atinge casa

Um acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (12) na rua Honório Leandro de Souza, no bairro Basílio Pimenta, em Cachoeiro de Itapemirim. A motorista de um Volkswagen CrossFox perdeu o controle da direção e colidiu contra o portão e o relógio de água de uma residência.

Segundo o morador do imóvel, o forte barulho da batida chamou a atenção. Ao sair para verificar a situação, ele encontrou o veículo já parado em frente à casa após atingir a estrutura.

A condutora sofreu ferimentos e recebeu atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em seguida, os socorristas a encaminharam para o Hospital Unimed Cachoeiro.

Fotos: Kelvyn Mantuan

Policiais militares também estiveram no local para registrar a ocorrência e realizar os primeiros levantamentos sobre o acidente.

Após os procedimentos na área da colisão, a Polícia Militar deve seguir até a unidade hospitalar para ouvir a motorista e esclarecer as circunstâncias da perda de controle do veículo.

Apesar do impacto e dos danos causados ao portão e à estrutura de abastecimento de água da residência, nenhuma outra pessoa ficou ferida.