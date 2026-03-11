Fraude de energia termina em prisão em Cachoeiro de Itapemirim

A Polícia Civil do Espírito Santo identificou um caso de furto de energia em Cachoeiro de Itapemirim durante uma fiscalização realizada na terça-feira (10). A ação ocorreu em uma residência localizada no bairro São Geraldo.

Equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) participaram da operação. Além disso, peritos do Instituto de Criminalística da Polícia Científica e técnicos da concessionária EDP acompanharam a inspeção.

Durante a verificação na unidade consumidora, os especialistas analisaram o medidor de energia instalado no imóvel. Em seguida, os peritos constataram indícios de adulteração no equipamento.

Embora os lacres aparentassem estar intactos, os profissionais identificaram sinais de violação na caixa do medidor. A análise técnica revelou irregularidades no sistema de medição elétrica.

Segundo a perícia, uma das fases do sistema elétrico apresentava inversão. Dessa forma, parte da energia consumida no imóvel não era registrada corretamente no medidor.

Logo depois da constatação da irregularidade, os técnicos da concessionária desfizeram a ligação irregular. Em seguida, a equipe realizou a regularização do sistema de medição da residência.

Além disso, os profissionais avaliaram o histórico de consumo registrado na unidade. As informações levantadas ajudaram a reforçar os indícios de irregularidade no fornecimento de energia.

Furto de energia em Cachoeiro de Itapemirim

A investigação apontou que o furto de energia em Cachoeiro de Itapemirim pode ter ocorrido por um período prolongado. De acordo com a análise técnica, imagens registradas por leituristas indicam irregularidades desde maio de 2017.

Durante o levantamento, os técnicos também observaram o padrão de consumo registrado no imóvel. Os dados indicaram média inferior a 200 kWh por mês.

Esse índice chamou atenção dos profissionais envolvidos na fiscalização. Conforme a avaliação técnica, o consumo apresentado foi considerado incompatível com o porte da residência.

Diante das evidências identificadas durante a perícia, os policiais civis conduziram o proprietário do imóvel à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

O homem, de 33 anos, foi apresentado à autoridade policial responsável pelo caso. Após a análise dos fatos, a polícia realizou a autuação em flagrante pelo crime de estelionato.

Posteriormente, as autoridades encaminharam o investigado ao sistema prisional. Ele permanece à disposição da Justiça para os procedimentos legais.

Além disso, os técnicos da concessionária elaboraram o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). O documento registra formalmente as irregularidades identificadas na unidade consumidora.

A Polícia Civil destacou que continuará realizando ações de fiscalização em parceria com instituições técnicas. O objetivo é identificar irregularidades e coibir práticas de furto de energia em Cachoeiro de Itapemirim.