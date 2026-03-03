Acidente envolvendo policial civil e motorista acaba na delegacia em Cachoeiro
Acidente no trevo do SESI termina com motorista desacatando policial. Perícia é realizada no local e motorista é liberado após assinar termo.
Na manhã desta terça-feira (03), uma policial civil se envolveu em um acidente de trânsito no trevo do SESI, no bairro IBC, em Cachoeiro de Itapemirim. O acidente envolveu um caminhão e uma viatura descaracterizada da Polícia Civil. Segundo informações preliminares, o caminhão fechou a viatura e a arrastou por alguns metros.
Motorista desacata policial civil após acidente
Após o acidente, a policial se identificou como servidora da Polícia Civil, mas o motorista do caminhão se recusou a descer do veículo e a se apresentar. Logo depois, ele passou a proferir ofensas contra a policial. A Polícia Científica (PCIES) foi acionada e realizou a perícia no local.
Motorista detido e liberado após assinar termo
A polícia encaminhou o motorista à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde ele assinou um Termo Circunstanciado (TC) pelo crime de desacato. Após isso, o motorista foi liberado, mas assumiu o compromisso de comparecer ao juízo.
Exames para policial e motorista
A policial não sofreu ferimentos, mas passará por um exame de corpo de delito, assim como o motorista. As autoridades competentes apurarão todas as circunstâncias do acidente e do desacato.
