PRF emite alerta sobre cratera na BR-262 em Brejetuba

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) emitiu um alerta para os motoristas que precisam passar pela BR-262, em Brejetuba.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo o órgão, o local apresenta risco após uma cratera se abrir devido às chuvas fortes que atingiram a região na última semana.

Leia também: Notaer realiza transporte aéreo de fígado de Cachoeiro para Vila Velha

A PRF enviou equipes ao local para garantir a segurança dos motoristas. Além disso, o trecho recebeu sinalização adequada, e agentes da PRF estão realizando rondas contínuas para monitorar a situação e prevenir acidentes. O objetivo principal é manter o trânsito fluindo sem transtornos enquanto o problema é resolvido.

Recuperação da estrada

O DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) acionou suas equipes e iniciará os reparos na área afetada para recuperar rapidamente a estrada.

A PRF orienta os motoristas a redobrarem os cuidados ao trafegar pelo trecho. É fundamental respeitar a sinalização e reduzir a velocidade, já que as condições da via estão comprometidas devido à cratera.