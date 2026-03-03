PRF emite alerta sobre cratera na BR-262 em Brejetuba
PRF orienta motoristas sobre os cuidados necessários ao trafegar pelo trecho afetado em Brejetuba.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) emitiu um alerta para os motoristas que precisam passar pela BR-262, em Brejetuba.
Segundo o órgão, o local apresenta risco após uma cratera se abrir devido às chuvas fortes que atingiram a região na última semana.
A PRF enviou equipes ao local para garantir a segurança dos motoristas. Além disso, o trecho recebeu sinalização adequada, e agentes da PRF estão realizando rondas contínuas para monitorar a situação e prevenir acidentes. O objetivo principal é manter o trânsito fluindo sem transtornos enquanto o problema é resolvido.
Recuperação da estrada
O DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) acionou suas equipes e iniciará os reparos na área afetada para recuperar rapidamente a estrada.
A PRF orienta os motoristas a redobrarem os cuidados ao trafegar pelo trecho. É fundamental respeitar a sinalização e reduzir a velocidade, já que as condições da via estão comprometidas devido à cratera.
