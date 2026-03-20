Acidente envolvendo três veículos deixa feridos em Cachoeiro

Um acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira (20) no Trevo da Ultramar, ponto de acesso à BR 101, em Cachoeiro de Itapemirim, resultou em pelo menos três pessoas feridas. A colisão envolveu uma motocicleta, um Fiat Uno e uma Toyota Hilux.

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Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram rapidamente ao local e prestaram os primeiros socorros às vítimas. Não foram informados detalhes sobre a dinâmica do acidente pelas autoridades, mas o impacto foi suficiente para causar a interrupção parcial do tráfego.

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O acidente gerou lentidão no trânsito na região, afetando a fluidez das vias próximas ao Trevo da Ultramar durante a manhã. Motoristas que passaram pelo local enfrentaram congestionamentos enquanto as equipes de resgate realizavam o atendimento às vítimas e os veículos envolvidos eram removidos.

As autoridades continuam investigando as causas do acidente. A orientação é que motoristas evitem o local, se possível, até a normalização do tráfego. A polícia também está à disposição para fornecer mais informações sobre o caso.