Menino de 13 anos é esfaqueado por colega dentro de escola em Vitória
O ataque ocorreu na tarde desta quinta-feira (19) em uma escola pública no bairro Jardim Camburi. O agressor foi apreendido pela Polícia Militar.
Na tarde desta quinta-feira (19), um adolescente de 13 anos foi esfaqueado por um colega da mesma idade dentro de uma escola pública em Vitória, no Espírito Santo. O ataque aconteceu em uma unidade de ensino localizada no bairro Jardim Camburi, durante o horário escolar.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Esfaqueamento dentro da escola
Segundo informações da Polícia Militar, o agressor e a vítima estavam em um ambiente escolar quando ocorreu o incidente. O adolescente esfaqueado foi imediatamente socorrido e levado a um hospital, porém, não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde até o momento.
Após o ataque, a Polícia Militar apreendeu o adolescente responsável pela agressão e o encaminhou à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle), em Vitória. O caso gerou preocupação entre os moradores da região, que aguardam mais esclarecimentos sobre os motivos do crime e as circunstâncias do ataque.
Investigação e próximos passos
A Polícia Militar segue investigando as razões do ataque e as motivações que levaram o jovem a agredir o colega com uma faca. Ainda não há detalhes sobre o que teria causado o desentendimento entre os dois adolescentes.
A reportagem está buscando mais informações sobre o caso e atualizações sobre o estado de saúde da vítima. As autoridades seguem apurando os fatos, e a expectativa é de que novos detalhes sobre o ocorrido sejam divulgados em breve.
Esse incidente levanta questões sobre a violência nas escolas e as medidas de segurança necessárias para garantir um ambiente seguro para os estudantes.
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