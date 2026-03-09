Administração de Piúma é apontada como transparente por maior parte da população

Pesquisa do Instituto de Pesquisas e Estatística do Espírito Santo (Ipeses), divulgado, nesta segunda-feira (9), pelo AQUINOTICAS.COM, avaliou a percepção dos moradores de Piúma sobre transparência da gestão municipal e confiança na equipe administrativa.

Em sua opinião, a administração municipal é transparente com a população? 50,0% Sim 37,0% Não 13,0% NS/NR

De acordo com o levantamento, 50,0% dos entrevistados acreditam que a administração municipal é transparente com a população. Por outro lado, 37,0% avaliam que não há transparência, enquanto 13,0% não souberam ou preferiram não responder.

Considerando a margem de erro de 4,9 pontos percentuais, o índice de eleitores que percebem transparência na gestão varia entre 45,1% e 54,9%. Já o percentual dos que avaliam negativamente esse aspecto oscila entre 32,1% e 41,9%.

O Ipeses também procurou saber o nível de confiança nos secretários municipais escolhidos pelo prefeito Paulo Cola. Cerca de 38,0% disseram confiar. Aplicada a margem de erro, o índice de confiança varia entre 33,1% e 42,9%.

O(a) Sr(a) confia nos secretários municipais de Piúma escolhidos pelo Prefeito? 39,0% Não 38,0% Sim 23,0% NS/NR

Outros 39,0% dos entrevistados afirmaram que não confiam nos secretários municipais. Levando em consideração a margem de erro, a taxa de desconfiança oscila de 34,1% a 43,9%. Aproximadamente 23,0% não souberam ou preferiram não responder.

Amostra, margem de erro e nível de confiança

O Ipeses entrevistou 405 eleitores da sede e distritos de Piúma no dia 26 de fevereiro. A seleção dos entrevistados foi feita por meio de amostragem por cotas, respeitando critérios de sexo e faixa etária.

A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi realizada de acordo com as boas práticas metodológicas. O resultado expressa a opinião do eleitorado no momento da coleta.