Administração de Piúma é apontada como transparente por maior parte da população
O Ipeses também procurou saber o nível de confiança nos secretários municipais escolhidos pelo prefeito Paulo Cola.
Pesquisa do Instituto de Pesquisas e Estatística do Espírito Santo (Ipeses), divulgado, nesta segunda-feira (9), pelo AQUINOTICAS.COM, avaliou a percepção dos moradores de Piúma sobre transparência da gestão municipal e confiança na equipe administrativa.
Em sua opinião, a administração municipal é transparente com a população?
De acordo com o levantamento, 50,0% dos entrevistados acreditam que a administração municipal é transparente com a população. Por outro lado, 37,0% avaliam que não há transparência, enquanto 13,0% não souberam ou preferiram não responder.
Leia também: Com 63,5% de aprovação na educação, população diz que Piúma está no caminho certo
Considerando a margem de erro de 4,9 pontos percentuais, o índice de eleitores que percebem transparência na gestão varia entre 45,1% e 54,9%. Já o percentual dos que avaliam negativamente esse aspecto oscila entre 32,1% e 41,9%.
O Ipeses também procurou saber o nível de confiança nos secretários municipais escolhidos pelo prefeito Paulo Cola. Cerca de 38,0% disseram confiar. Aplicada a margem de erro, o índice de confiança varia entre 33,1% e 42,9%.
O(a) Sr(a) confia nos secretários municipais de Piúma escolhidos pelo Prefeito?
Outros 39,0% dos entrevistados afirmaram que não confiam nos secretários municipais. Levando em consideração a margem de erro, a taxa de desconfiança oscila de 34,1% a 43,9%. Aproximadamente 23,0% não souberam ou preferiram não responder.
Amostra, margem de erro e nível de confiança
O Ipeses entrevistou 405 eleitores da sede e distritos de Piúma no dia 26 de fevereiro. A seleção dos entrevistados foi feita por meio de amostragem por cotas, respeitando critérios de sexo e faixa etária.
A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
A pesquisa foi realizada de acordo com as boas práticas metodológicas. O resultado expressa a opinião do eleitorado no momento da coleta.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726