Adolescentes são apreendidos com drogas no “Pinicão” em Cachoeiro

Uma apreensão de drogas em Cachoeiro de Itapemirim resultou na detenção de dois adolescentes durante patrulhamento no bairro Rubem Braga, na localidade conhecida como “Pinicão”, em Cachoeiro de Itapemirim. A ação ocorreu em uma área já monitorada pelas forças de segurança.

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De acordo com a Polícia Militar, os agentes realizavam rondas na Avenida Governador Carlos Lindemberg quando visualizaram dois indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberem a presença da viatura, os jovens mudaram bruscamente de direção.

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Diante da situação, os militares realizaram a abordagem imediata. Durante a identificação, os adolescentes foram reconhecidos por envolvimento em ocorrências relacionadas ao tráfico de entorpecentes.

Em seguida, os policiais realizaram uma busca pessoal. Com um dos abordados, os agentes encontraram uma sacola contendo grande quantidade de substância semelhante à cocaína.

Apreensão de drogas em Cachoeiro de Itapemirim inclui cocaína e dinheiro

Durante a verificação detalhada, a equipe apreendeu 140 pinos de cocaína e uma balança de precisão. Além disso, com o segundo adolescente, os militares localizaram uma porção de aproximadamente 115 gramas da mesma substância.

Os agentes também apreenderam dinheiro em espécie, totalizando cerca de R$ 140, além de um aparelho celular. Segundo os próprios adolescentes, o material seria destinado à comercialização na região.

Dessa forma, a ocorrência reforça a atuação das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas em áreas consideradas sensíveis. Além disso, evidencia a presença de adolescentes envolvidos em atividades ilícitas.

Após a abordagem, os policiais encaminharam os menores, juntamente com todo o material apreendido, à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. No local, a autoridade policial adotou as medidas cabíveis.

Enquanto isso, a apreensão de drogas em Cachoeiro de Itapemirim segue sob investigação. A Polícia Civil deverá apurar a origem do entorpecente e possíveis conexões com outros envolvidos.