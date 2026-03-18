Adote um aumigo! Feira de adoção reúne 15 animais em Cachoeiro
Evento acontece neste sábado (21) no Open Perim e busca famílias para cães que podem perder abrigo.
Uma feira de adoção de animais será realizada neste sábado (21), em Cachoeiro de Itapemirim, com o objetivo de encontrar novos lares para cães resgatados. A ação acontecerá das 9h às 13h, no Open Perim, e reunirá animais que atualmente dependem de acolhimento urgente.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A iniciativa é organizada pelo projeto SOS Patas & Mãos, em parceria com o Open Perim. Além disso, o evento surge em um momento delicado, já que o abrigo responsável pelos animais pode encerrar as atividades.
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Ao todo, 15 cães estarão disponíveis para adoção responsável. Entre eles, estão Ariel, Branquinha, Belinha (Barraco), Brócolis, Cristal, Gael, Girassol, Tulipa, Ralf, Moranguinho, Vanessa, Vitória e Mufasa.
Segundo os organizadores, todos os animais já passaram por cuidados básicos e aguardam uma nova oportunidade. Dessa forma, a feira busca sensibilizar a população sobre a importância da adoção consciente.
Além disso, o evento pretende aproximar possíveis adotantes dos animais, permitindo interação direta. Esse contato, portanto, facilita a escolha e fortalece o vínculo inicial entre tutor e pet.
Feira de adoção de animais reforça apelo por lares
A feira de adoção de animais também chama atenção para a situação dos abrigos independentes. Muitos enfrentam dificuldades financeiras e estruturais, o que compromete a continuidade dos atendimentos.
Nesse contexto, os organizadores destacam que a adoção responsável representa uma solução efetiva. Ao adotar, o novo tutor assume o compromisso com o bem-estar do animal, garantindo cuidados contínuos.
Além disso, a iniciativa reforça a importância do engajamento da comunidade. A participação da população pode reduzir o número de animais em situação de vulnerabilidade.
Durante o evento, a equipe também orientará os interessados sobre os cuidados necessários após a adoção. Assim, os novos tutores terão informações essenciais para garantir uma adaptação adequada.
Outro ponto importante envolve a conscientização sobre abandono e maus-tratos. A feira busca, portanto, promover não apenas adoções, mas também educação e responsabilidade social.
Por fim, os organizadores reforçam o apelo para que mais pessoas participem da ação. A expectativa é que os animais encontrem novos lares e tenham uma vida digna, com segurança e afeto.
A feira acontecerá neste sábado (21), das 9h às 13h, no Open Perim, em Cachoeiro de Itapemirim.
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