ONG de Cachoeiro encerra atividades e busca lar para 15 cães

A campanha de adoção de cães em Cachoeiro de Itapemirim ganhou urgência após a associação SOS Patas & Mãos anunciar o encerramento de suas atividades. A organização sem fins lucrativos atuou durante cinco anos no resgate e cuidado de animais abandonados na cidade.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Agora, a entidade enfrenta um novo desafio. Até o fim de março de 2026, a equipe precisa garantir um novo lar para os 15 cães que ainda vivem sob seus cuidados.

Durante esse período, voluntárias e apoiadores intensificam as ações de divulgação. O objetivo é encontrar famílias responsáveis para cada animal antes do fechamento definitivo do abrigo.

A SOS Patas & Mãos surgiu a partir da iniciativa de mulheres que decidiram agir diante da realidade dos animais abandonados nas ruas de Cachoeiro de Itapemirim. Desde então, a associação desenvolveu um trabalho contínuo de resgates, tratamentos veterinários e adoções responsáveis.

Além disso, a entidade criou uma rede de voluntários, parceiros comerciais e apoiadores. Com essa estrutura, o grupo organizou campanhas educativas, feiras de adoção e iniciativas de arrecadação de recursos.

Entre as estratégias utilizadas para manter o projeto estavam rifas solidárias, venda de produtos artesanais e o chamado “Cofrinho do Bem”. Esse sistema reunia pequenas doações em estabelecimentos parceiros da cidade.

Ao longo dos anos, o trabalho ganhou visibilidade na região. A associação firmou parcerias com empresas e instituições locais que contribuíram para ampliar as ações de proteção animal.

Adoção de cães em Cachoeiro de Itapemirim

A nova etapa do projeto concentra esforços na adoção de cães em Cachoeiro de Itapemirim. Assim, a meta da campanha é clara: garantir que nenhum animal permaneça no abrigo até 31 de março.

Entre os 15 cães disponíveis para adoção estão animais de diferentes idades e perfis. No entanto, alguns casos exigem atenção especial. Isso ocorre porque determinados animais enfrentam mais dificuldade para encontrar um novo lar.

Nesse sentido, os cães mais velhos costumam ter menos chances de adoção. Por esse motivo, a associação definiu como prioridade os animais com mais de cinco anos.

Entre eles estão Ariel, Branquinha, Gael, Half, Moisés, Vitória, Vanessa e Belinha. Além desses, também aguardam adoção Brócolis, Cristal, Girassol, Mufasa, Moranguinho, Pandora e Tulipa.

Todos os animais passaram por acompanhamento veterinário. Além disso, eles estão vacinados, vermifugados e castrados, o que facilita a adaptação em novos lares.

Ao mesmo tempo, a associação mantém um processo criterioso de adoção responsável. Para isso, os interessados passam por formulário de triagem, entrevista e acompanhamento após a adoção.

Segundo as voluntárias, a decisão de encerrar as atividades ocorreu após mudanças pessoais na diretoria. Além disso, uma reintegração de posse do terreno onde funciona o abrigo também contribuiu para a decisão.

Diante desse cenário, a equipe decidiu concentrar esforços para garantir o futuro dos animais resgatados. Dessa forma, a associação busca assegurar que todos encontrem um lar antes do encerramento das atividades.

Por isso, a campanha busca apoio da comunidade. Interessados em adotar podem entrar em contato pelo Instagram @sospatasemaos ou pelo e-mail [email protected].

Além da adoção, a população também pode ajudar divulgando a campanha nas redes sociais. Da mesma forma, contribuições financeiras ajudam a custear alimentação e cuidados veterinários durante esse período.

Com isso, a adoção de cães em Cachoeiro de Itapemirim se tornou a principal missão da associação neste momento final de atuação.

Por fim, as voluntárias afirmam que o objetivo é encerrar essa trajetória garantindo um destino seguro para cada animal resgatado ao longo dos últimos cinco anos.