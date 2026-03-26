Agenda estratégica com Marcelo Santos e Ricardo Ferraço reúne prefeitos do Sul do ES

O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), Marcelo Santos (União), cumpriu, nesta quinta-feira (26), uma série de agendas em Cachoeiro de Itapemirim, ao lado do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) e de lideranças locais.

“O nosso papel é estar próximo das cidades, ouvir as demandas e trabalhar de forma integrada com o Governo do Estado para garantir que os investimentos cheguem onde as pessoas vivem. Cachoeiro é um polo importante do sul capixaba e merece toda a nossa atenção”, afirmou o chefe do Poder Legislativo.

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Ele realizou visitas institucionais, conduziu reuniões com representantes do poder público e dialogou com a comunidade para articular investimentos e acompanhar demandas prioritárias da região sul capixaba.

Durante a agenda, Marcelo Santos e Ricardo Ferraço se reuniram com o prefeito Theodorico Ferraço. Na ocasião, o presidente da Assembleia convidou o prefeito para integrar a mesa de honra da solenidade de posse de Ricardo Ferraço como governador do Espírito Santo, representando os prefeitos capixabas. A cerimônia ocorrerá no dia 2 de abril, às 14 horas, na Assembleia Legislativa.

Presença ativa nos municípios

Marcelo Santos destacou que o Legislativo precisa manter presença ativa nos municípios, ouvir diretamente as demandas da população e atuar de forma integrada com o Governo do Estado para garantir a chegada de investimentos. Ele afirmou que Cachoeiro de Itapemirim ocupa posição estratégica no sul capixaba e merece atenção prioritária das políticas públicas.

Ricardo Ferraço reforçou a importância da parceria entre os poderes e defendeu o diálogo institucional como caminho para viabilizar projetos estruturantes. Segundo ele, a atuação conjunta fortalece a capacidade do Estado de responder às necessidades da população.

Ao longo do dia, os dois líderes também participaram de uma agenda política com empresários, lideranças políticas, representantes religiosos e a imprensa local. Eles debateram perspectivas para o futuro do Espírito Santo, analisaram o cenário político estadual e nacional e discutiram estratégias para impulsionar o desenvolvimento econômico da região.

Além do prefeito de Cachoeiro, Theodorico Ferraço (Progressistas), também estiveram presentes os prefeitos de Guaçuí, Vagner Rodrigues; de Iconha, Gedson Paulino; de Itapemirim, Geninho Alves; de Vargem Alta, Eliezer Rabello; de Muqui, Camarão; de Jerônimo Monteiro, Zé Valério; de Rio Novo do Sul, Nei Castelari; de Presdiente Kennedy, Dorlei Fontão; de Ibitirama, Reginaldo Simão.