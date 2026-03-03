Alegre abre Processo Seletivo para Cuidador Escolar; veja detalhes

A Prefeitura de Alegre está com as inscrições abertas para o Processo Seletivo nº 001/2026 para o cargo de Cuidador Escolar. O edital, disponível no site oficial da Prefeitura, oferece oportunidades para quem deseja contribuir com a educação do município.

O período de inscrições vai até 11 de março de 2026, e os interessados devem realizar a inscrição presencialmente. Contudo, a seleção oferece uma ótima oportunidade para quem busca fazer a diferença na vida dos alunos, além de proporcionar uma atuação significativa dentro da rede escolar.

De acordo com a Prefeitura, a seleção para o cargo de Cuidador Escolar exige comprometimento e responsabilidade. Os selecionados terão a chance de trabalhar diretamente com crianças e contribuir para um ambiente educativo mais seguro e acolhedor.

Cronograma do Processo Seletivo

O cronograma completo foi divulgado pela Prefeitura e contém as principais datas do processo:

Publicação do Edital: 27/02/2026

27/02/2026 Período de Inscrição: 04/03 a 11/03/2026

04/03 a 11/03/2026 Publicação do Resultado Preliminar: 16/03/2026

16/03/2026 Período de Recursos: 16/03/2026

16/03/2026 Publicação do Resultado Final: 18/03/2026

18/03/2026 Convocação para Contratação: A partir de 19/03/2026

Além disso, o processo seletivo garante a transparência e a organização em todas as fases. Para mais informações, os candidatos podem consultar o edital no site da Prefeitura de Alegre ou entrar em contato pelo WhatsApp oficial.

Inscrições e detalhes

Portanto, quem deseja participar do processo seletivo deve se atentar aos prazos estabelecidos. Não deixe para última hora. As inscrições podem ser feitas nas unidades responsáveis, e os candidatos devem ter todos os documentos necessários em mãos para a inscrição.

Por fim, o Processo Seletivo oferece uma oportunidade para quem deseja contribuir de forma significativa na educação da cidade. “Este cargo é essencial para a qualidade do ensino e para o desenvolvimento integral das crianças. Estamos oferecendo essa chance para quem tem paixão pela educação”, afirmou a Prefeitura de Alegre.