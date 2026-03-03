Sesc-ES abre vagas gratuitas para atividades de leitura, raciocínio lógico e escrita

O Sesc-ES abriu vagas gratuitas para atividades de contraturno voltadas para estudantes de 6 a 12 anos, tanto da rede Sesc quanto da comunidade em geral. As inscrições, que seguem até o dia 10 de março, podem ser feitas presencialmente nas unidades do Sesc.

O projeto faz parte do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) e é voltado, preferencialmente, para famílias com renda de até dois salários mínimos.

Essa iniciativa tem como objetivo ampliar a oferta educacional para as crianças, proporcionando atividades que estimulam o desenvolvimento integral dos alunos.

“As ações foram projetadas para incentivar a leitura, escrita e o raciocínio lógico, ao mesmo tempo em que despertam o interesse por novas experiências. Utilizamos práticas lúdicas que tornam o aprendizado mais envolvente e enriquecem a formação dos participantes”, afirmou Gelson Daldegan, gerente de Educação do Sesc-ES.

Atividades no contraturno

As atividades acontecem no período oposto ao escolar e têm como foco o desenvolvimento de habilidades como protagonismo, criatividade e sociabilidade. Dessa forma, as oficinas pedagógicas, artísticas e científicas, além de experiências corporais, proporcionam um ambiente de aprendizado dinâmico.

Confira as opções de atividades de contraturno oferecidas pelo Sesc-ES:

Mundo Fluente: Ensina idiomas, incluindo línguas estrangeiras, Libras e línguas de povos originários. O objetivo é desenvolver a comunicação em um ambiente inclusivo, com práticas culturais que valorizam a diversidade.

Ensina idiomas, incluindo línguas estrangeiras, Libras e línguas de povos originários. O objetivo é desenvolver a comunicação em um ambiente inclusivo, com práticas culturais que valorizam a diversidade. Sesc Criar 1: Atividade de educação integral para crianças de 6 a 10 anos, baseada nas culturas da infância. A atividade utiliza o brincar e o território como eixos pedagógicos para promover autonomia e socialização.

Atividade de educação integral para crianças de 6 a 10 anos, baseada nas culturas da infância. A atividade utiliza o brincar e o território como eixos pedagógicos para promover autonomia e socialização. Escrita Criativa: Estimula a leitura e a escrita de maneira lúdica e autoral, por meio de oficinas e rodas de leitura que ampliam o repertório literário.

Estimula a leitura e a escrita de maneira lúdica e autoral, por meio de oficinas e rodas de leitura que ampliam o repertório literário. Ciência Divertida: Oferece atividades práticas em biologia, física, química e sustentabilidade, despertando a curiosidade e incentivando a aprendizagem ativa.

Oferece atividades práticas em biologia, física, química e sustentabilidade, despertando a curiosidade e incentivando a aprendizagem ativa. Liga da Lógica: Desenvolve o raciocínio lógico e pensamento estratégico com jogos e desafios matemáticos, estimulando a criatividade e a colaboração.

Desenvolve o raciocínio lógico e pensamento estratégico com jogos e desafios matemáticos, estimulando a criatividade e a colaboração. Clube do Xadrez: Foca no desenvolvimento cognitivo e socioemocional, estimulando concentração, estratégia e tomada de decisões.

Integração com a comunidade

O Sesc-ES também promove a integração entre a escola, a família e a comunidade por meio dos projetos Conexão Território e Explora Sesc. O Conexão Território realiza palestras e oficinas em diversas cidades, enquanto o Explora Sesc oferece visitas técnicas e oficinas interativas que conectam teoria e prática.

Inscrições

Os interessados devem realizar as inscrições presencialmente nas unidades do Sesc. As vagas seguem de forma limitada e o preenchimento acontece por ordem de inscrição. Trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, e seus dependentes, terão prioridade, desde que apresentem a credencial Sesc.

Portanto, as atividades começam no dia 24 de março e acontecem nas unidades do Sesc em várias cidades do estado, incluindo Aracruz, Baixo Guandu, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Linhares, São Mateus e Vila Velha.