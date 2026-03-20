Alegre: Nirrô entrega obras e anuncia novos investimentos em Anutiba

O prefeito de Alegre, Nirrô Emerick (PP), anunciará uma série de medidas voltadas à melhoria da infraestrutura urbana e rural de Anutiba. O evento acontece neste sábado (21), às 9h30, nodistrito.

A programação inclui a entrega da obra de drenagem e pavimentação da Rua Maria Clara de Souza Gonçalves. Além disso, também haverá a assinatura de novas ordens de serviço.

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As obras fazem parte do pacote de investimentos da administração municipal voltado à mobilidade, infraestrutura e qualidade de vida no interior do município. A pavimentação da Rua Maria Clara de Souza Gonçalves, por exemplo, deve contribuir para reduzir problemas históricos relacionados à poeira e à lama. Ainda facilitará o deslocamento de moradores de Anutiba.

Entre os anúncios previstos também está o início da primeira etapa de modernização e reforma do campo de futebol do distrito. O prefeito ainda autorizará a adequação da estrada vicinal no trecho que liga a comunidade de Córrego do Óleo, medida considerada estratégica para melhorar o acesso e o escoamento da produção rural.