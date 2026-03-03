Alegre promove Feira de Adoção de cães; veja como adotar

No dia 21 de março, a cidade de Alegre realiza sua tradicional Feira Municipal de Adoção. O evento acontecerá das 9h às 12h, na Praça Seis de Janeiro, e terá como objetivo promover a adoção de cães adultos e filhotes.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Todos os animais disponíveis para adoção estão verificados, vermifugados e castrados, garantindo uma adoção responsável e segura para os novos donos.

Leia também: Alegre abre Processo Seletivo para Cuidador Escolar; veja detalhes

“Este evento é uma excelente oportunidade para quem quer adotar um pet com a garantia de que ele já passou por cuidados essenciais de saúde”, afirmou um representante da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semads), responsável pela organização do evento.

“Adotar é um ato de amor e responsabilidade, e cada adoção traz uma nova chance para um animal”, completou.

Importância da adoção responsável

A adoção de animais é uma forma de oferecer um novo lar para aqueles que, muitas vezes, não têm a chance de encontrar uma família. “Os animais que estarão disponíveis são completamente preparados para a adoção, e a castração está garantida na idade correta”, destaca a prefeitura de Alegre.

Além disso, a Feira Municipal de Adoção permite que as pessoas conheçam os cães pessoalmente, entendam suas necessidades e escolham o pet que melhor se adapta ao seu estilo de vida.

Venha e adote

Portanto, se você deseja transformar a vida de um animal e ganhar um novo amigo, não perca a chance de participar deste evento. Lembre-se, a adoção de um pet é um compromisso de amor, e só quem adota sabe a alegria de dar um novo lar.

A Prefeitura de Alegre convida todos a participarem, pois “os cães precisam de muito, e o que eles mais desejam é um lar cheio de carinho”, concluiu o secretário da Semads.