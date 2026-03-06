Alegre recebe 3º Rodeio do Trabalhador com entrada gratuita
Evento promete quatro dias de montarias, shows, parque de diversões e praça de alimentação no Parque de Exposições de Alegre.
A cidade de Alegre se prepara para receber mais uma edição de um dos eventos mais aguardados do calendário festivo local. O 3º Rodeio do Trabalhador promete reunir público de toda a região com uma programação marcada por montarias, shows e diversas atrações.
O evento acontece entre os dias 30 de abril e 3 de maio de 2026, no Parque de Exposições de Alegre, no sul do Espírito Santo. Além disso, a organização confirmou entrada gratuita em todos os dias, o que deve ampliar a participação do público.
Durante quatro dias, o rodeio promete movimentar o município com competições de montaria que reúnem adrenalina e tradição. Ao mesmo tempo, o público poderá aproveitar o parque de diversões e a praça de alimentação, que oferecerá diversas opções gastronômicas.
Além das montarias, a programação inclui shows todos os dias, o que deve atrair moradores e visitantes. Assim, o evento combina entretenimento, cultura e lazer em um único espaço.
Outro destaque da programação será o super show de prêmios, que promete animar ainda mais o público presente. Com isso, a expectativa é de grande participação popular durante todos os dias do rodeio.
O evento será realizado pela Chácara Clube e EG Produções. Além disso, a iniciativa conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Alegre, que contribui para a realização da festa.
Com atrações variadas e entrada gratuita, o 3º Rodeio do Trabalhador busca consolidar-se como um dos eventos mais importantes da região. Dessa forma, o rodeio deve reunir famílias, turistas e amantes da cultura sertaneja no Parque de Exposições de Alegre.
