Alegre recebe 3º Rodeio do Trabalhador com entrada gratuita

A cidade de Alegre se prepara para receber mais uma edição de um dos eventos mais aguardados do calendário festivo local. O 3º Rodeio do Trabalhador promete reunir público de toda a região com uma programação marcada por montarias, shows e diversas atrações.

O evento acontece entre os dias 30 de abril e 3 de maio de 2026, no Parque de Exposições de Alegre, no sul do Espírito Santo. Além disso, a organização confirmou entrada gratuita em todos os dias, o que deve ampliar a participação do público.

Durante quatro dias, o rodeio promete movimentar o município com competições de montaria que reúnem adrenalina e tradição. Ao mesmo tempo, o público poderá aproveitar o parque de diversões e a praça de alimentação, que oferecerá diversas opções gastronômicas.

Além das montarias, a programação inclui shows todos os dias, o que deve atrair moradores e visitantes. Assim, o evento combina entretenimento, cultura e lazer em um único espaço.

Outro destaque da programação será o super show de prêmios, que promete animar ainda mais o público presente. Com isso, a expectativa é de grande participação popular durante todos os dias do rodeio.

O evento será realizado pela Chácara Clube e EG Produções. Além disso, a iniciativa conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Alegre, que contribui para a realização da festa.

Com atrações variadas e entrada gratuita, o 3º Rodeio do Trabalhador busca consolidar-se como um dos eventos mais importantes da região. Dessa forma, o rodeio deve reunir famílias, turistas e amantes da cultura sertaneja no Parque de Exposições de Alegre.