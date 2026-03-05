Espírito Santo lança edital para reforçar gestão hospitalar

A Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa) abriu um novo edital para selecionar profissionais que atuarão em projetos de inovação na rede hospitalar estadual. O processo seletivo foi divulgado na última segunda-feira (2) pelo Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi).

O edital ICEPi/Sesa nº 008/2026 prevê formação de cadastro de reserva para profissionais das áreas de Serviço Social, Enfermagem e Medicina. Os selecionados irão atuar no Núcleo Interno de Regulação (NIR) e no Escritório de Gestão de Altas (EGA), iniciativas que integram o Programa de Gestão do Acesso e da Qualidade da Assistência nas Redes de Atenção à Saúde (PGAQ).

As inscrições seguem abertas até o dia 15 de março e devem ser realizadas exclusivamente pelo site oficial do ICEPi. Além disso, o edital completo também está disponível no mesmo endereço eletrônico.

Projetos buscam modernizar rede hospitalar

A Secretaria da Saúde estruturou os projetos com foco na modernização da rede hospitalar do Espírito Santo. A proposta busca organizar fluxos assistenciais, ampliar a eficiência dos processos e fortalecer a qualidade do atendimento oferecido à população.

Nesse sentido, a seleção de profissionais pretende ampliar a segurança do cuidado e melhorar o acesso aos serviços de saúde. Ao mesmo tempo, os projetos também buscam aprimorar a regulação dos recursos assistenciais dentro das Redes de Atenção à Saúde.

Os profissionais aprovados poderão atuar em diferentes unidades hospitalares distribuídas pelo Espírito Santo.

Hospitais contemplados no edital

As equipes selecionadas atuarão em hospitais estaduais localizados em diversas regiões do estado. Entre as unidades contempladas estão o Hospital Estadual de Atenção Clínica (HEAC), em Cariacica, e o Hospital Estadual de Vila Velha Dr. Nilton de Barros (HESVV), em Vila Velha.

Além disso, o Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG), em Vitória, também integra a lista de unidades participantes.

Outros hospitais incluídos no projeto são o Hospital Estadual de São José do Calçado (HSJC), o Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares (HRAS), em São Mateus, e o Hospital Estadual João dos Santos Neves (HJSN), em Baixo Guandu.

Também participam o Hospital Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho (HDAMF), em Barra de São Francisco, o Centro de Atendimento Psiquiátrico Aristides Alexandre Campos (Capaac), em Cachoeiro de Itapemirim, e a Unidade Integrada de Jerônimo Monteiro (UIJM).

Projetos focam gestão e qualidade do atendimento

O Núcleo Interno de Regulação e o Escritório de Gestão de Altas funcionam como projetos de extensão e inovação em ambiente produtivo em saúde. Ambos atuam na análise, organização e qualificação dos processos hospitalares.

Essas iniciativas integram o Programa de Gestão do Acesso e da Qualidade da Assistência nas Redes de Atenção à Saúde. O objetivo é fortalecer a organização do cuidado e tornar os serviços hospitalares mais eficientes.

Além disso, o programa promove a implementação e o monitoramento de práticas voltadas à segurança do paciente. Dessa forma, busca garantir atendimento mais ágil, resolutivo e seguro nas unidades hospitalares.

Projetos fortalecem gestão hospitalar

As iniciativas também contribuem para aprimorar a gestão hospitalar no Espírito Santo. Os projetos estimulam decisões baseadas em evidências e incentivam a melhoria contínua dos processos de trabalho.

Com isso, a Secretaria da Saúde pretende ampliar a eficiência dos serviços e fortalecer a qualidade da assistência prestada à população.

Ao mesmo tempo, os projetos reforçam a segurança do paciente, a satisfação dos usuários do sistema de saúde e o apoio às famílias atendidas nas unidades hospitalares.